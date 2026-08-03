اداره عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع یک حادثه دریایی در نزدیکی تنگه هرمز و شنیده شدن صدای انفجار در مجاورت یک نفتکش خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اداره عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) روز دوشنبه اعلام کرد که یک حادثه دریایی در تنگه هرمز در سواحل عمان رخ داده است.
این نهاد در بیانیهای اعلام کرد که «گزارشی مبنی بر وقوع حادثهای در ۲۰ مایل دریایی ساحل خصب در عمان دریافت شده است که در آن صدای انفجاری در نزدیکی یک نفتکش شنیده شده است»، اما جزئیات بیشتری در مورد ماهیت یا علت حادثه ارائه نکرد.
تنگه هرمز یکی از مهمترین گذرگاههای انتقال انرژی در جهان است و پیش از حملات تجاوزکارانه اخیر، حدود یکپنجم نفت مصرفی جهان از این آبراه عبور میکرد.
این حادثه در شرایطی گزارش میشود که سازمان بینالمللی دریانوردی که مقر آن در لندن است، پیشتر نسبت به وضعیت امنیتی در اطراف تنگه هرمز ابراز نگرانی کرده بود.
منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)