متخصص کودکان و نوزادان گفت: شیر مادر کامل‌ترین و مناسب‌ترین غذا برای نوزادان است و هیچ ماده غذایی نمی‌تواند جایگزین آن شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر چوپانی به مناسبت هفته جهانی تغذیه با شیر مادر با اشاره به شعار امسال این هفته، بر لزوم حمایت، آموزش و ترویج تغذیه با شیر مادر تأکید کرد و افزود: شیر مادر علاوه بر تأمین کامل نیازهای تغذیه‌ای نوزاد، نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی و کاهش ابتلا به بیماری‌ها و عفونت‌های دوران کودکی دارد.

این متخصص کودکان همچنین به فواید شیر مادر برای مادران اشاره کرد و گفت: شیردهی می‌تواند به بهبود وضعیت جسمی مادر پس از زایمان و کاهش وزن او کمک کند.

دکتر چوپانی با بیان اینکه شیردهی باید در ساعت نخست تولد آغاز شود، خاطرنشان کرد: تغذیه با شیر مادر باید تا دو سالگی ادامه یابد، زیرا طبیعی‌ترین و ضروری‌ترین شیوه تغذیه برای رشد و سلامت کودک محسوب می‌شود.

 هفته جهانی شیر مادر هر سال از ۱۰ تا ۱۶ مرداد برگزار می‌شود و شعار امسال «تغذیه با شیرمادر برای آینده ای سالم و پایدار»  است.

شیر مادر به‌عنوان نخستین واکسن نوزاد  و «طلای سفید» توصیف شده و این تغذیه تا شش ماهگی تمام نیازهای غذایی نوزاد را تأمین می‌کند، به‌گونه‌ای که نوزاد در این مدت نیازی به آب، قند یا غذای دیگری ندارد و تنها قطره‌های ویتامین باید طبق نظر پزشک مصرف شود.

اهمیت حیاتی شیردهی در ساعت اول تولد و تداوم آن تا دو سالگی + عکس

دکتر چوپانی تاکید کرد: شیر مادر، تازه، در دسترس، استریل و رایگان است و خانواده را از هزینه‌های خرید شیرخشک و تجهیزات مربوط به آن بی‌نیاز می‌کند. کاهش ابتلا به گوش‌درد، عفونت‌های ریوی و اسهال در دوران کودکی و نیز کاهش احتمال ابتلا به دیابت، بیماری‌های قلبی‌عروقی، چربی خون و چاقی در بزرگسالی، از دیگر مزایای تغذیه با شیر مادر است.

اهمیت حیاتی شیردهی در ساعت اول تولد و تداوم آن تا دو سالگی + عکس

وی با اشاره به فواید شیردهی برای مادر گفت؛ از جمله کاهش خطر ابتلا به سرطان سینه و تخمدان، کاهش کم‌خونی و ایجاد فاصله طبیعی حدود دو تا سه سال میان بارداری‌ها. همچنین شیردهی می‌تواند با کاهش هزینه‌های درمان و تغذیه، به اقتصاد خانواده کمک کند.

بر اساس این توصیه‌ها، تغذیه با شیر مادر باید هرچه سریع‌تر پس از تولد آغاز شود و تا زمان شروع غذای کمکی، به‌صورت انحصاری ادامه یابد. همچنین آغاز غذای کمکی نباید به قطع شیردهی منجر شود و مصرف شیر مادر باید تا دو سالگی ادامه پیدا کند.  

اهمیت حیاتی شیردهی در ساعت اول تولد و تداوم آن تا دو سالگی + عکس

برچسب ها: شیرمادران ، تغذیه شیرمادر
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