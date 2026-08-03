مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان غربی، از خرید توافقی بیش از ۳۵۰ تن آلبالو از باغداران استان توسط شبکه تعاون روستایی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - سجاد حسامی مدیر تعاون روستائی آذربایجان غربی، افزود: اظهار کرد: خرید ۳۵۰ تن البالو از باغداران استان با هدف حمایت از تولیدکنندگان، جلوگیری از افت قیمت محصول در فصل برداشت و حذف واسطه‌های غیرضروری، توسط اتحادیه تعاونی روستایی استان و با قیمت روز انجام شده است.

وی گفت: شبکه تعاون روستایی استان با بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های عضو و مراکز خرید، تلاش کرده است تا محصول باغداران را با قیمت عادلانه خریداری کرده و زمینه عرضه مناسب آن به بازار و صنایع تبدیلی را فراهم کند.

حسامی با اشاره به جایگاه آذربایجان غربی به عنوان یکی از قطب‌های تولید آلبالو در کشور تصریح کرد: حمایت از باغداران و حفظ ارزش اقتصادی محصولات باغی از مهم‌ترین مأموریت‌های شبکه تعاون روستایی است و خرید توافقی آلبالو نیز در همین راستا انجام می‌شود.

مدیر تعاون روستایی استان خاطرنشان کرد: این روند در صورت نیاز بازار و استقبال باغداران ادامه خواهد یافت و شبکه تعاون روستایی با تمام توان در کنار تولیدکنندگان بخش کشاورزی برای حمایت از تولید، تنظیم بازار و افزایش درآمد بهره‌برداران حضور دارد.

وی در پایان از باغداران خواست برای بهره‌مندی از خدمات خرید توافقی از طریق اتحادیه‌ تعاونی روستایی استان و شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان‌ها با شبکه تعاون روستایی استان همکاری لازم را داشته باشند.

برچسب ها: خرید محصولات کشاورزی ، تعاون روستایی
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