باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حقشناس، استاندار گیلان با حضور در خانه تاریخی آیتالله حجتی در محله ساغریسازان رشت، ضمن بازدید از روند مرمت این بنای ارزشمند، بر ضرورت حفظ اصالت معماری و بهرهگیری از ظرفیت بناهای تاریخی برای توسعه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.
او با اشاره به جایگاه بناهای تاریخی در حفظ هویت فرهنگی شهرها افزود: خانههای تاریخی بخشی از حافظه فرهنگی و شناسنامه معماری گیلان هستند و احیای آنها باید با رعایت اصول فنی و حفظ ویژگیهای اصیل معماری انجام شود.
استاندار گیلان تصریح کرد: مرمت بناهای تاریخی زمانی اثربخش خواهد بود که پس از احیا، به فضاهایی زنده و قابل استفاده برای مردم تبدیل شوند و بتوانند میزبان رویدادهای فرهنگی، آموزشی، هنری و فعالیتهای خلاقانه باشند.
حقشناس با بیان اینکه خانه تاریخی آیتالله حجتی ظرفیت تبدیل شدن به یک مجموعه فرهنگی اثرگذار را دارد، گفت: بهرهبرداری مناسب از این بنا میتواند علاوه بر صیانت از میراث تاریخی رشت، زمینه حضور بیشتر شهروندان، هنرمندان و فعالان فرهنگی را فراهم کند.
او همچنین بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، اداره کل میراث فرهنگی، متولیان پروژه و بخش خصوصی برای تکمیل و بهرهبرداری از این مجموعه تأکید کرد و افزود: احیای بناهای تاریخی و بازگرداندن آنها به چرخه فرهنگی شهر، گامی در مسیر تقویت هویت شهری و توسعه فرهنگی استان است.
آخرین وضعیت عملیات مرمت خانه تاریخی آیتالله حجتی
در این بازدید، مجریان طرح گزارشی از آخرین وضعیت عملیات مرمت خانه تاریخی آیتالله حجتی ارائه کردند و اعلام شد مراحل مختلف مرمت این بنا با رعایت ضوابط فنی و اصول حفاظت از معماری تاریخی در حال انجام است و پیشبینی میشود عملیات اجرایی این طرح طی ۲ ماه آینده به پایان برسد.
منبع: روابط عمومی استانداری گیلان