رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در برخی معابر ارومیه به منظور برگزاری مراسم جاماندگان اربعین حسینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حاتم ابراهیمی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان‌غربی، ضمن تسلیت فرارسیدن اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، محدودیت‌های ترافیکی در نظر گرفته شده برای مراسم جاماندگان اربعین در شهر ارومیه را اعلام کرد.

بر اساس اعلام پلیس راهور استان، این محدودیت‌ها از ساعت ۱۵:۰۰ روز سه‌شنبه، ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵ در مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم اعمال خواهد شد و تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.

جزئیات محدودیت‌های ترافیکی در ارومیه:

بنا بر اعلام پلیس، مسیرهای زیر شامل محدودیت تردد و توقف خواهند بود:

 

۱. تقاطع مدنی - مطهری به سمت میدان شهدا

۲. کلیه مسیرهای منتهی به میدان شهدا

۳. ورودی‌های خیابان خرمشهر به سمت خیابان شهدا، خیابان همافر به سمت خیابان شهدا و تمامی معابر منتهی به خیابان شهدا

۴. پارک ساعت به سمت سه‌راهی دخانیات

۵. سه‌راهی دخانیات به سمت خیابان میرزای شیرازی

۶. بزرگراه رجایی به سمت تقاطع غیرهمسطح میرزای شیرازی

۷. خیابان میرزای شیرازی از سمت کوهنورد به سمت تقاطع غیرهمسطح میرزای شیرازی

۸. کنارگذر تقاطع غیرهمسطح شهیدان به سمت باغ رضوان

۹. سه‌راهی باغ رضوان به سمت داخل آرامستان باغ رضوان

 

سرهنگ ابراهیمی در پایان با تأکید بر لزوم همکاری شهروندان برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم معنوی، از عموم مردم خواست تا ضمن تعامل با خادمان خود در مجموعه انتظامی استان، با صبر و شکیبایی، در صورت نیاز از مسیرهای جایگزین برای تردد استفاده کنند تا از بروز هرگونه گره ترافیکی جلوگیری به عمل آید.

منبع؛ نیروی انتظامی

برچسب ها: محدودیت ترافیکی ، نیروی انتظامی
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