باشگاه خبرنگاران جوان- احمد گوهری که فصل گذشته در ترکیب تیم فوتبال پیکان به میدان می‌رفت، طی هفته‌های اخیر با پیشنهاد چند باشگاه مواجه شده بود. صحبت از حضور گوهری در پرسپولیس هم مطرح شد، اما در نهایت او ترجیح داد به تیمی دیگر برود. مسئولان پرسپولیس هم ترجیح دادند امیررضا رفیعی را در فهرست خود حفظ کنند.

مذاکرات گوهری با باشگاه صنعت نفت آبادان در روز‌های گذشته به نتیجه رسید و طرفین بر سر تمامی جزئیات قرارداد به توافق دست یافتند. انتظار می‌رود این باشگاه به‌زودی به صورت رسمی از این دروازه‌بان رونمایی کند.