باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - مرتضی دهقان، مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، با اشاره به اقدامات انجامشده برای خدمترسانی هوایی به زائران اربعین حسینی اظهار کرد: در بازه زمانی ۳۱ تیر تا ۱۰ مرداد، فرودگاه بینالمللی مشهد با ثبت جابهجایی نزدیک به ۴۰ هزار مسافر، بیشترین خدمترسانی را به زائران حسینی داشته است.
وی با اشاره به نقش فرودگاه مهرآباد در عملیات اربعین افزود: فرودگاه مهرآباد بهعنوان مرکز فرماندهی پل هوایی اربعین فعالیت میکند و عملیات امسال با افزایش ایستگاههای پروازی به اجرا درآمد.
دهقان ادامه داد: در همین راستا، دو مسیر رفت و برگشت با عراق ایجاد شد و ۲۰ فرودگاه مرز هوایی کشور نیز پذیرای پروازهای اربعین بودند. همچنین چهار فرودگاه مرزی شامل فرودگاههای کرمانشاه، ایلام، آبادان و اهواز بهعنوان پشتیبان پروازهای اربعین در نظر گرفته شدند.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با بیان اینکه تمامی توان ناوگان هوایی برای برقراری این پل ارتباطی بسیج شده است، گفت: از ابتدا پیشبینیهای لازم انجام شد تا امکان برقراری پروازهای فوقالعاده نیز فراهم باشد و در کنار پروازهای برنامهای، مجوز پروازهای فوقالعاده با رعایت دقیق نرخهای مصوب صادر شد.
بر اساس آخرین آمار شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، در عملیات اربعین امسال از ۳۱ تیرماه تا پایان روز شنبه ۱۰ مردادماه، فرودگاههای کشور در مجموع حدود ۶۲ هزار مسافر را با انجام ۴۴۷ سورت پروازی جابهجا کردهاند.