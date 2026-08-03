آبشار نیاکان در چهارمحال و بختیاری با جریان آب در میان دره‌های کوهستانی، بخشی از زیست‌بوم ارزشمند زاگرس را شکل می‌دهد و از جاذبه‌های طبیعی کمترشناخته‌شده استان به شمار می‌رود.

اشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - برای رسیدن به آبشار نیاکان، پس از ورود به روستای نیاکان، بخش اصلی مسیر به صورت پیاده‌روی در طبیعت آغاز می‌شود.

 آبشار در فاصله حدود ۵ کیلومتری روستا و در دل دره «جنی» یا «جن‌دینه» قرار دارد. 

مسیر در بخش‌هایی از داخل دره و در ادامه در امتداد مسیر آب می‌گذرد و معمولاً حدود ۲ تا ۳ ساعت پیاده‌روی نسبتا آسان طبق گزارش‌های پیمایش برای رسیدن به آبشار زمان نیاز است.

اما پشت این جریان آب، داستان مهم‌تری جریان دارد؛ پوشش گیاهی و خاک سالم، نقش مهمی در حفظ و تنظیم آب دارند. 

پوشش گیاهی با کاهش روان‌آب، جلوگیری از فرسایش خاک و کمک به نفوذ آب باران و برف در زمین، زمینه تغذیه منابع آب و تداوم جریان چشمه‌ها و آبراهه‌ها را فراهم می‌کند.

 

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برچسب ها: ابشار ، گردشگری برای همه همه برای گردشگری
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