اشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - برای رسیدن به آبشار نیاکان، پس از ورود به روستای نیاکان، بخش اصلی مسیر به صورت پیادهروی در طبیعت آغاز میشود.
آبشار در فاصله حدود ۵ کیلومتری روستا و در دل دره «جنی» یا «جندینه» قرار دارد.
مسیر در بخشهایی از داخل دره و در ادامه در امتداد مسیر آب میگذرد و معمولاً حدود ۲ تا ۳ ساعت پیادهروی نسبتا آسان طبق گزارشهای پیمایش برای رسیدن به آبشار زمان نیاز است.
اما پشت این جریان آب، داستان مهمتری جریان دارد؛ پوشش گیاهی و خاک سالم، نقش مهمی در حفظ و تنظیم آب دارند.
پوشش گیاهی با کاهش روانآب، جلوگیری از فرسایش خاک و کمک به نفوذ آب باران و برف در زمین، زمینه تغذیه منابع آب و تداوم جریان چشمهها و آبراههها را فراهم میکند.