باشگاه خبرنگاران جوان - اصغر باقریفر گفت: متروی تبریز در اربعین سید و سالار شهیدان، از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۲۱:۰۰ شب در خط یک ایستگاه ائلگولی تا ایستگاه شهرک نورلاله برای تسهیل تردد اقشار مختلف مردم و شرکتکنندگان در مراسم ویژه جاماندگان اربعین حسینی، سرویس رایگان ارائه خواهد کرد.
در روز دوشنبه ۱۲ مرداد، وی در ادامه خاطر نشان کرد: سرویس رایگان مترو در مناسبتهای ملی و مذهبی و ایام تعطیل رسمی در راستای سیاست تکریم شهروندان و با تأکید اعضای شورای اسلامی و شهردار کلانشهر تبریز اجرا میشود و ناوگان مترو با حداکثر توان عملیاتی در خدمت عزاداران حسینی خواهد بود.
منبع: روابط عمومی سازمان مترو تبریز