مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ریلی تبریز از ارائه خدمات رایگان مترو در روز سه شنبه، ۱۳ مرداد، همزمان با اربعین حسینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اصغر باقری‌فر گفت: متروی تبریز در اربعین سید و سالار شهیدان، از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۲۱:۰۰ شب در خط یک ایستگاه ائل‌گولی تا ایستگاه شهرک نورلاله برای تسهیل تردد اقشار مختلف مردم و شرکت‌کنندگان در مراسم ویژه جاماندگان اربعین حسینی، سرویس رایگان ارائه خواهد کرد.

 در روز دوشنبه ۱۲ مرداد، وی در ادامه خاطر نشان کرد: سرویس رایگان مترو در مناسبت‌های ملی و مذهبی و ایام تعطیل رسمی در راستای سیاست تکریم شهروندان و با تأکید اعضای شورای اسلامی و شهردار کلانشهر تبریز اجرا می‌شود و ناوگان مترو با حداکثر توان عملیاتی در خدمت عزاداران حسینی خواهد بود.

منبع:  روابط عمومی سازمان مترو تبریز

برچسب ها: مترو تبریز ، حمل و نقل ریلی
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