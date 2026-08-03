باشگاه خبرنگاران جوان - علیاکبر پورجمشیدیان در نشست ستاد اربعین استان کرمانشاه که در مرز خسروی برگزار با قدردانی از تلاشهای مجموعه مدیران و دستاندرکاران اربعین، اظهار کرد: امیدواریم خداوند متعال هر سال بیش از گذشته توفیق خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را نصیب همه ما کند. این توفیق بزرگ نعمتی الهی است و باید شکرگزار آن باشیم.
وی با تقدیر از تلاشهای مسئولان و خادمان اربعین در استان کرمانشاه افزود: گزارشهای بسیار خوبی از عملکرد استان کرمانشاه، چه از طریق گزارشهای رسمی و چه در بازدیدهای میدانی، به دست ما رسیده است و آنچه از نزدیک مشاهده کردیم نشان میدهد تغییرات محسوسی در مرزهای استان، بهویژه مرز خسروی، ایجاد شده است.
رئیس ستاد مرکزی اربعین با قدردانی از استاندار کرمانشاه، فرمانداران، مدیران و همه دستگاههای اجرایی استان گفت: همه مجموعهها با اخلاص و روحیه جهادی برای خدمت به زائران تلاش میکنند و این خدمات در شأن زائران حضرت سیدالشهدا (ع) است که امیدواریم مورد قبول خداوند متعال قرار گیرد.
بازگشایی مرز سومار اتفاقی بزرگ برای کرمانشاه است
پورجمشیدیان بازگشایی مرز سومار را یکی از مهمترین اتفاقات اربعین امسال دانست و اظهار کرد: باز شدن مرز سومار را به مردم استان کرمانشاه، مردم قصرشیرین، گیلانغرب و همه مردم منطقه تبریک میگویم. سومار سرزمینی خاطرهانگیز برای رزمندگان دوران دفاع مقدس است و این مرز از ارزش معنوی و تاریخی بسیار بالایی برخوردار است.
وی افزود: یقین دارم سومار بهزودی به یکی از مرزهای بسیار خوب کشور تبدیل خواهد شد. این منطقه یادآور رشادتهای دوران دفاع مقدس است و بیش از ۶ هزار شهید در این منطقه تقدیم انقلاب اسلامی شدهاند. این سرزمینهای مقدس نباید هیچگاه به فراموشی سپرده شوند.
رئیس ستاد مرکزی اربعین افزود: به مردم گیلانغرب این اطمینان را میدهم که همه تلاش خود را برای توسعه این مرز به کار خواهیم گرفت. همانگونه که نسبت به خرمشهر تعصب داریم، نسبت به گیلانغرب نیز احساس مسئولیت میکنیم؛ زیرا بسیاری از فرماندهان، رزمندگان و دوستان ما در این منطقه به شهادت رسیدهاند.
وی با اشاره به استقبال زائران از مرز سومار گفت: باور نمیکردم که این میزان استقبال از مرز سومار انجام شود. حتی تصور میکردیم اگر همه امکانات نیز فراهم باشد، تردد ۲۵۰۰ نفر موفقیت بزرگی خواهد بود، اما فیلمهایی که از حضور زائران دیدم، نشان داد مردم با اشتیاق فراوان از این مرز استفاده کردهاند.
پورجمشیدیان عنوان کرد: ستاد مرکزی اربعین از توسعه مرز سومار حمایت خواهد کرد و بخشی از این حمایتها از طریق مصوبات ستاد و بخشی نیز از محل اعتبارات جاری و زیرساختی دنبال میشود تا این مرز متناسب با ظرفیتهای آینده توسعه پیدا کند.
خسروی ظرفیت پذیرش میلیونها زائر را دارد
وی با بیان اینکه مرز خسروی از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است، گفت: با توجه به زیرساختهای ایجادشده، این مرز توان پذیرش جمعیت بسیار بیشتری را دارد و حتی میتوان برای تردد تا حدود دو میلیون زائر نیز برنامهریزی کرد.
رئیس ستاد مرکزی اربعین افزود: هرچه تلاش کردم در این مرز نقطه ضعفی پیدا کنم، موفق نشدم. حتی در حوزه نظافت نیز وضعیت مثالزدنی است؛ بهگونهای که به محض افتادن یک زباله، نیروهای خدماتی آن را جمعآوری میکنند. این موضوع نشاندهنده احترام به شأن زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.
وی با تقدیر از خدمات شهرداریها و نیروهای خدماتی گفت: این سطح از پاکیزگی و نظم، افتخار بزرگی برای استان کرمانشاه است و باید از همه کسانی که در این زمینه زحمت میکشند قدردانی کرد.
تردد دوطرفه زمینهساز رونق خسروی در طول سال است
پورجمشیدیان با اشاره به آغاز تردد دوطرفه از مرز خسروی عنوان کرد: شاید امروز تعداد اتوبوسهایی که از این مسیر تردد میکنند محدود باشد، اما همین اتفاق میتواند در سالهای آینده به هزاران دستگاه برسد و خسروی را به مرزی متفاوت تبدیل کند.
وی افزود: ستاد مرکزی اربعین آمادگی دارد در بخشهایی که به جمهوری اسلامی ایران مربوط میشود و حتی در تعاملات با طرف عراقی، برای توسعه این مسیر همکاری و حمایت لازم را انجام دهد تا این مرز در تمام طول سال فعال باشد.
رئیس ستاد مرکزی اربعین خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد مرز خسروی در تمام ایام سال برای سفرهای زیارتی مورد استفاده قرار گیرد، ستاد مرکزی اربعین، دولت، وزارت کشور و سایر دستگاههای مسئول آمادگی دارند سهم خود را برای تحقق این هدف ایفا کنند.
جادههای مرزی کرمانشاه بینظیر است
وی با اشاره به بازدیدهای متعدد خود از مرزهای کشور گفت: تقریباً همه جادههای مرزی کشور را دیدهام و با اطمینان میگویم جادههای منتهی به مرزهای استان کرمانشاه از بهترین جادههای مرزی کشور هستند.
پورجمشیدیان افزود: تنها بخش کوچکی از مسیر نیازمند تکمیل است که امیدواریم با حمایت وزارت راه و شهرسازی هرچه سریعتر انجام شود. همچنین با تکمیل تونلها و پروژههای باقیمانده، آینده بسیار خوبی در انتظار این مسیر خواهد بود.
رئیس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به امکانات موجود در پایانه مرزی خسروی گفت: از همه مرزهای کشور بازدید کردهام و معتقدم مرز خسروی از نظر زیرساخت، امکانات و شرایط موجود بهترین مرز کشور است.
وی عنوان کرد: شاید برخی مرزها در بخشهایی امکانات بیشتری داشته باشند، اما در مجموع از نظر نظم، زیرساخت، امکانات و آمادگی، مرز خسروی بهترین مرز کشور است و این موضوع را بدون تعارف بیان میکنم.
پورجمشیدیان گفت: البته نباید به وضع موجود بسنده کرد و باید اعتبارات لازم برای تکمیل پروژههای باقیمانده و همچنین نگهداری زیرساختهای موجود تأمین شود.
جلسات ستاد اربعین در تمام طول سال ادامه دارد
وی با اشاره به روند فعالیت ستاد مرکزی اربعین گفت: برخلاف تصور برخی افراد، فعالیتهای ستاد تنها به ایام اربعین محدود نمیشود و حدود دو تا سه هفته پس از پایان مراسم، نخستین جلسه برنامهریزی برای اربعین سال بعد برگزار میشود.
رئیس ستاد مرکزی اربعین افزود: جلسات ستاد بهصورت مستمر در طول ۱۲ ماه سال ادامه دارد و استانداران نیز در این جلسات حضور دارند تا مشکلات و نیازهای مرزها بهصورت دائمی پیگیری شود.
وی با اشاره به برخی پیشنهادهای مطرحشده در جلسه از جمله ساماندهی پارکینگها گفت: بسیاری از این موارد در دستور کار ستاد مرکزی قرار دارد و بخشی نیز از طریق مصوبات جدید پیگیری خواهد شد.
ستاد مرکزی از توسعه مناطق مرزی حمایت میکند
پورجمشیدیان با تأکید بر ضرورت تقویت سکونت در مناطق مرزی عنوان کرد: توسعه اسکان در سومار، خسروی و دیگر مناطق مرزی باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا مرز بدون مرزنشین معنا ندارد و حضور مردم در این مناطق یک ضرورت امنیتی و اجتماعی است.
وی افزود: اگر در گذشته زمینهایی از مردم توسط دولت یا دستگاههای مختلف در اختیار گرفته شده و امکان بازگرداندن آن وجود داشته باشد، باید حقوق مردم حفظ شود و حاکمیت در این زمینه وظیفه دارد.
رسانهها نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای خسروی دارند
رئیس ستاد مرکزی اربعین با قدردانی از رسانهها گفت: از همه خبرنگاران و رسانههایی که ظرفیتهای مرز خسروی را به مردم معرفی میکنند تشکر میکنم، زیرا اطلاعرسانی دقیق موجب افزایش انگیزه مردم برای انتخاب این مسیر میشود.
وی افزود: حتی اعضای خانواده خودم را نیز تشویق کردم از مرز خسروی تردد کنند تا از نزدیک شرایط را ببینند و خوشبختانه رضایت کامل داشتند.
پورجمشیدیان خاطرنشان کرد: اربعین یک حرکت جهانی و تمدنی است و امیدواریم با توسعه روزافزون زیرساختهای استان کرمانشاه، در سالهای آینده میلیونها زائر از مرزهای این استان راهی زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) شوند.
منبع: استانداری کرمانشاه