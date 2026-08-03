باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مقامات و گزارشهای خبری اعلام کردند که بارانهای شدید و سیل در آخر هفته بخشهایی از جنوب هند را درنوردید و باعث کشته شدن حداقل ۱۱ نفر و آوارگی هزاران نفر در ایالت کرالا شد. همچنین رانش زمین منجر به کشته شدن حداقل سه نفر در ایالت همسایه، کارناتاکا، شد.
یک وزیر دولت ایالتی گفت که تعداد کشتهشدگان حوادث مرتبط با باران تا روز یکشنبه به ۱۱ نفر افزایش یافت و نزدیک به ۷۷۰۰ نفر به حدود ۲۷۵ اردوگاه امدادی در سراسر کرالا منتقل شدند. وی دی ساتیسان، سروزیر کرالا روز دوشنبه گفت که برای بررسی ترتیبات اردوگاههای امدادی با مقامات منطقهای دیدار خواهد کرد. او روز یکشنبه گفت که عملیات پاکسازی در مناطق سیلزده آغاز شده است.
به گفته مقامات مدیریت بحران ایالت، این ایالت احتمالاً روز دوشنبه شاهد بادهای شدید و بارندگی متوسط در برخی مناطق خواهد بود.
بارشهای شدید همچنین باعث تعطیلی بسیاری از مدارس در سراسر ایالت شد، در حالی که دولت آزمون استخدام معلمان در سطح ایالت را به تعویق انداخت.
روزنامه هندو گزارش داد که در ایالت همسایه شمالی، کارناتاکا، بارانهای شدید باعث رانش زمین شد که روز شنبه منجر به کشته شدن یک زوج و پسرشان شد.
منبع: رویترز