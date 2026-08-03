باشگاه خبرنگاران جوان - عملیات جستوجوی کودک چهار ساله مفقودشده در منطقه ماغ دلفارد که از ساعات اولیه اعلام حادثه آغاز شده بود، سرانجام با همکاری مردم روستا و نیروهای جمعیت هلالاحمر به نتیجه رسید و کودک پیدا شد.
در این عملیات، نیروهای جمعیت هلالاحمر با همراهی اهالی منطقه و سایر عوامل امدادی، تمامی نقاط احتمالی را بهصورت میدانی مورد جستوجو قرار دادند تا سرانجام کودک مفقودشده پیدا شد و به آغوش خانواده بازگشت.
بر اساس این گزارش، از نخستین دقایق اعلام مفقودی، ستاد مدیریت بحران شهرستان جیرفت با هماهنگی دستگاههای امدادی، انتظامی و اجرایی عملیات گسترده جستوجو را آغاز کرده بود و دهها نیروی امدادی و مردمی با بهرهگیری از تجهیزات تخصصی، از جمله سگ زندهیاب جمعیت هلالاحمر، در این عملیات مشارکت داشتند.
همه امکانات برای یافتن کودک مفقودشده دلفارد به میدان آمد؛ جستوجو بیوقفه ادامه دارد
فرماندار شهرستان جیرفت از بسیج همه ظرفیتهای امدادی، انتظامی و مردمی برای یافتن کودک چهار ساله مفقودشده در منطقه دلفارد خبر داد و تأکید کرد عملیات جستوجو تا زمان یافتن این کودک با تمام توان ادامه خواهد داشت.
روحبخش بیگزاده با تشریح آخرین اقدامات انجامشده برای یافتن کودک چهار ساله مفقودشده در منطقه ماغ دلفارد اظهار داشت: از نخستین دقایق اعلام حادثه، ستاد مدیریت بحران شهرستان با هماهنگی مدیریت بحران استان وارد عمل شد و عملیات جستوجو بهصورت گسترده در منطقه آغاز شده است.
وی افزود: چندین اکیپ عملیاتی از جمعیت هلالاحمر، ستاد مدیریت بحران، نیروهای بسیج، سپاه، فرماندهی انتظامی و همچنین نیروهای مردمی در منطقه حضور دارند و تمامی نقاط احتمالی را بهصورت میدانی مورد بررسی قرار میدهند.
فرماندار جیرفت با بیان اینکه امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای تسریع در عملیات به منطقه اعزام شده است، تصریح کرد: سگ زندهیاب جمعیت هلالاحمر نیز در محل حضور دارد و در کنار تیمهای امدادی، عملیات تخصصی جستوجو را انجام میدهد.
بیگزاده خاطرنشان کرد: عملیات جستوجو تا زمان یافتن این کودک با تمام توان ادامه خواهد داشت و همه دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران در آمادهباش کامل هستند.
وی ضمن قدردانی از همراهی نیروهای امدادی، دستگاههای اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی و مشارکت مردم محلی، از شهروندان خواست از انتشار اخبار تأییدنشده و شایعات خودداری کرده و اخبار مربوط به این حادثه را تنها از منابع رسمی دنبال کنند.
عصر روز گذشته یک کودک چهار ساله در منطقه ماغ دلفارد از توابع شهرستان جیرفت ناپدید شد.