دولت باید دست از سر سهام عدالت بردارد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به وضعیت سهام عدالت، اظهار کرد: با توجه به اینکه سهام عدالت از شرکت‌های دولتی شکل گرفته، اما این واگذاری به‌صورت کامل و جامع انجام نشده و هنوز همه شرکت‌ها به‌طور کامل در اختیار مردم قرار نگرفته‌اند، باید این موضوع تعیین تکلیف شود.

او افزود: بحث ما این است که اختیار این سهام باید به مردم سپرده شود تا سرمایه مردم در شرکت‌های مختلفی که سهام آن را دارند، مدیریت شود. طبیعتاً عملکرد شرکت‌ها با یکدیگر متفاوت است؛ برخی شرکت‌ها درآمد و گزارش مالی بسیار خوبی دارند و برخی دیگر عملکرد ضعیف‌تری دارند و دولت باید وضعیت آنها را مشخص کند.

انارکی محمدی ادامه داد: بهترین کاری که می‌توان انجام داد، این است که دولت دست از سر بخش خصوصی بردارد. این شرکت‌ها باید به معنای واقعی خصوصی باشند تا منافع آنها مستقیماً به مردم برسد. در غیر این صورت، فقط سالی مبلغ ناچیزی تحت عنوان سود سهام عدالت به حساب سهامداران واریز می‌شود.

او با بیان اینکه بخش عمده سهامداران عدالت از اقشار ضعیف جامعه هستند، تصریح کرد: این قشر گسترده از مردم باید تعیین تکلیف شوند. به اعتقاد من، اصل واگذاری سهام عدالت اقدام درستی بوده، اما باید خصوصی‌سازی واقعی اتفاق بیفتد تا دولت کمتر در مدیریت سهام عدالت دخالت داشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: البته این کار به این راحتی نیست و دولت باید سازوکار لازم را طراحی کند. این سازوکار باید با همکاری دولت و مجلس فراهم شود تا مردم بتوانند با بالاترین بهره‌وری از منافع سهام عدالت بهره‌مند شوند.