رئیس جمهور در پیامی درگذشت استاد برجسته و جراح نام‌آشنای عرصه سلامت دکتر فرخ سعیدی را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان در پیام تسلیت درگذشت زنده‌یاد دکتر فرخ سعیدی، تصریح کرد: آن چهره ماندگار، دهه‌های متمادی دانش و توان علمی خود را صادقانه صرف سلامت مردم کرد و آثار و خدمات ارزشمندی از خود بر جا گذاشت که برای جامعه پزشکی و نسل‌های آینده الهام‌بخش خواهد بود.

متن پیام رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت استاد برجسته و جراح نام آشنای عرصه سلامت کشور، زنده‌یاد دکتر فرخ سعیدی را به خانواده محترم ایشان، جامعه پزشکی، دانشگاهیان، شاگردان و همه دوستداران آن مرحوم تسلیت می‌گویم.

آن چهره ماندگار، دهه‌های متمادی دانش، تجربه و توان علمی خود را صادقانه صرف سلامت مردم و اعتلای نظام پزشکی این مرز و بوم کرد و آثار و خدمات ارزشمندی از خود بر جا گذاشت که برای جامعه پزشکی و نسل‌های آینده الهام‌بخش خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال، برای آن مرحوم رحمت و رضوان الهی و برای عموم بازماندگانش، صبر و سلامتی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران»

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، پیام تسلیت
خبرهای مرتبط
پزشکیان: با اتکا به نخبگان و مدیران با انگیزه می‌توان نظام سلامت را متحول کرد
پزشکیان در پیامی درگذشت استاد اسپندار چهره ماندگار موسیقی نواحی ایران را تسلیت گفت
رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت مادر شهیدان والامقام «آدمی» را تسلیت گفت
رئیس جمهور درگذشت زنده یاد اکبر عبدی را تسلیت گفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
صفحه نخست روزنامه‌ها – دوشنبه ۱۲ مرداد
بقایی: در حال حاضر مذاکره‌‌ای با آمریکا نداریم/ تا زمانی که آمریکا آتش‌بس و تفاهم را نقض می‌کند، وضعیت تنگه هرمز همین است
رهگیری و انهدام پهپاد MQ ۹ بر فراز تنگه هرمز
عراقچی در نجف به پیاده‌روی اربعین پیوست
سرلشکر عبداللهی: قدرت‌سازی در بسیج ارمغان شهید سلیمانی بود
مجلس خبرگان: مواضع حکیمانه و عزتمندانه رهبر معظم انقلاب، نصب‌العین همه مسئولان نظام باشد
موفقیت مذاکره به محتوا، سازوکار اجرا و تضمین‌ها بستگی دارد
پزشکیان درگذشت دکتر سعیدی استاد عرصه سلامت را تسلیت گفت
سردار ابن‌الرضا: هیچ اعتمادی به آمریکا نداریم/ هرگونه نقض توافق با پاسخ متناسب ما مواجه خواهد شد
نگاهداری: ایران در شرایط فشار و حتی جنگ، توان مقاومت دارد
آخرین اخبار
دشمن می‌خواهد نظام حکمرانی کشور دچار فرسودگی شود
پزشکیان: با اتکا به نخبگان و مدیران با انگیزه می‌توان نظام سلامت را متحول کرد
عراقچی در نجف به پیاده‌روی اربعین پیوست
تصویب بسته تسهیل فرآیند‌های گمرکی و حمل یکسره کالا در چهارمین جلسه ستاد ملی گذر
عارف: موانع مقرراتی اقتصاد دیجیتال باید برطرف شود
رهگیری و انهدام پهپاد MQ ۹ بر فراز تنگه هرمز
عارف: فرهنگ با بخشنامه و نگاه قیم‌مآبانه اصلاح نمی‌شود
مجلس خبرگان: مواضع حکیمانه و عزتمندانه رهبر معظم انقلاب، نصب‌العین همه مسئولان نظام باشد
سرلشکر عبداللهی: قدرت‌سازی در بسیج ارمغان شهید سلیمانی بود
نگاهداری: ایران در شرایط فشار و حتی جنگ، توان مقاومت دارد
بقایی: در حال حاضر مذاکره‌‌ای با آمریکا نداریم/ تا زمانی که آمریکا آتش‌بس و تفاهم را نقض می‌کند، وضعیت تنگه هرمز همین است
سردار ابن‌الرضا: هیچ اعتمادی به آمریکا نداریم/ هرگونه نقض توافق با پاسخ متناسب ما مواجه خواهد شد
پزشکیان درگذشت دکتر سعیدی استاد عرصه سلامت را تسلیت گفت
موفقیت مذاکره به محتوا، سازوکار اجرا و تضمین‌ها بستگی دارد
صفحه نخست روزنامه‌ها – دوشنبه ۱۲ مرداد
وزیران خارجه ایران و عراق تلفنی گفت‌و‌گو کردند
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی و بن فرحان درباره آخرین تحولات منطقه
پزشکیان: امضای تفاهم‌نامه حاصل خرد جمعی اعضای شعام بود
بقائی: تفاهم با عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست
دستور عارف برای تشدید نظارت بر بازار و مقابله با گران‌فروشی
دیدار خطیب‌زاده با سفیر پاکستان در تهران
بیانیه وزارت امور خارجه به مناسبت دومین سالگرد شهادت اسماعیل هنیه
پزشکیان: وفاق ملی مهم‌ترین سرمایه ایران برای عبور از چالش‌های پیش رو است
عراقچی: مذاکرات با عمان در مراحل پایانی است
بررسی آخرین روند مذاکرات و مدیریت مصرف انرژی/ تصویب چند مصوبه اجرایی