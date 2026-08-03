باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مدعی شد که به دلیل مه دود ناشی از آتش‌سوزی‌های جنگلی، تصمیم به اعمال تحریم‌هایی علیه کانادا گرفته است.

ترامپ در هواپیمای ایر فورس وان به خبرنگاران گفت: «بله، من تصمیم گرفته‌ام به دلیل دود ناشی از آتش‌سوزی‌های جنگلی، کانادا را تحریم کنم.»

ترامپ پیش از این تهدید کرده بود که به دلیل مه دود ناشی از آتش‌سوزی‌های گسترده، تعرفه‌هایی را علیه کانادا اعمال خواهد کرد.

او همچنین مقامات کانادایی را متهم کرد که عمدا اقدامات لازم برای پیشگیری از آتش‌سوزی را نادیده گرفته‌اند و میلیارد‌ها دلار ضرر به آمریکا وارد کرده‌اند.

در همین حال، رئیس جمهور آمریکا تحریم‌های مشخصی که در انتظار کانادا است را فاش نکرد و فقط قول داد که به زودی آنها را اعلام کند.

منبع: آر تی