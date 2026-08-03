باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی قدمی معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان مازندران گفت: با مشارکت ارزشمند کانون انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی، اتحادیه حمل بار و شرکتهای حملونقل و باربری استان، در راستای رفع چالشها و دغدغههای برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی، ۲۰۰ دستگاه کامیون برای حمل رایگان اقلام مورد نیاز موکبهای اربعین به کشور عراق اعزام شدند.
او افزود: این اقدام خداپسندانه با هدف تسهیل خدماترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و پشتیبانی از موکبهای مردمی انجام شده و نشاندهنده روحیه ایثار، همبستگی و عشق به خدمت در میان رانندگان، تشکلهای صنفی و فعالان بخش حملونقل استان است.
معاون حمل و نقل مازندران با قدردانی از همراهی تمامی تشکلها، شرکتهای حملونقل و رانندگان مشارکتکننده، گفت: ناوگان حملونقل استان همواره در مناسبتهای ملی و مذهبی حضوری مؤثر و مسئولانه داشته و امسال نیز با تمام ظرفیت در خدمت زائران اربعین حسینی قرار گرفته است.
قدمی افزود: همکاری و انسجام میان بخش دولتی و خصوصی، زمینهساز ارائه خدمات مطلوبتر به زائران و برگزاری هرچه باشکوهتر بزرگترین اجتماع معنوی جهان اسلام خواهد بود.
او گفت: ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران با بسیج ظرفیتهای موجود، در کنار تشکلهای صنفی و فعالان حملونقل، تا پایان عملیات اربعین در مسیر خدمترسانی به زائران حسینی حضوری فعال و مؤثر خواهد داشت.
قدمی از مردم خواست با مشارکت در اعلام مرزهای ورودی مورد نظر خود در زمان بازگشت از عراق از طریق سامانه پیامکی ۲۰۰۰۱۴۱، سازمان راهداری را جهت برنامه ریزی برای اعزام ناوگان حمل ونقل به مرزها کمک کنند.