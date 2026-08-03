باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد که حملات مرگبار مداوم رژیم صهیونیستی به غزه نشان می‌دهد که کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل هیچ قصدی برای صلح با فلسطینیان ندارد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تنها هدف نتانیاهو آواره کردن فلسطینیان از سرزمین مادری‌شان و جلوگیری از برقراری صلح و ثبات در منطقه است.»

در این بیانیه آمده است که نتانیاهو همچنان به اقداماتی ادامه می‌دهد که تعادل شکننده منطقه‌ای را تضعیف کرده و تلاش‌های میانجیگری به رهبری کشورها، به ویژه آمریکا را مختل می‌کند.

در این بیانیه آمده است: «برای جامعه بین‌المللی ضروری است که موضعی مصمم‌تر، منسجم‌تر و قوی‌تر در برابر رویکرد توسعه‌طلبانه و نظامی‌گرایانه نتانیاهو که به دنبال تبدیل کل خاورمیانه به منطقه درگیری است، اتخاذ کند.»

نیرو‌های اسرائیلی روز یکشنبه دستکم ۱۹ فلسطینی را در غزه به شهادت رساندند، علیرغم اینکه ایالات متحده طرحی را اعلام کرد که به عنوان «گامی بزرگ» به سوی صلح و امنیت در این منطقه محصور توصیف شده است.

منبع: الجزیره