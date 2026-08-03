باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محمودپور، سرپرست توسعه نیروگاههای خورشیدی ساتبا، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بحث ذخیرهسازها برای نیروگاههای بزرگمقیاس اجباری شده و هر نیروگاه بزرگمقیاسی که از این پس ساخته شود، حتماً باید به سیستم ذخیرهساز مجهز باشد.
او افزود: خود ساتبا به عنوان پیشرو در این زمینه، بحث توسعه ذخیرهسازها را آغاز کرده و تا جایی که بنده حضور ذهن دارم، برنامه اجرای حدود ۵۰۰ مگاواتساعت ذخیرهساز را در دستور کار قرار داده است. همچنین مجری محترمی در ساتبا پیگیر اجرای این طرح هستند که انشاءالله در خوشبینانهترین حالت، تا زمستان امسال ظرفیت ۵۰۰ مگاواتساعت ذخیرهساز به شبکه برق کشور افزوده خواهد شد.
محمودپور ادامه داد: زمانی که سهم نیروگاههای تجدیدپذیر در شبکه برق افزایش پیدا کند، به تدریج باید به سمت استفاده از ذخیرهسازها حرکت کنیم. خوشبختانه ساتبا به عنوان متولی این حوزه، پیشتاز این اقدام بوده و در مجوزهای اتصال به شبکه نیروگاههای بزرگمقیاس، الزام استفاده از سیستمهای ذخیرهساز را گنجانده است که قطعاً در سالهای آینده توسعه مناسبی خواهد داشت.
او خاطرنشان کرد: علاوه بر این، تلاش میشود سیستمهای خانگی نیز به سامانههای ذخیرهساز مجهز شوند تا بتوان از یکی از مهمترین مزیتهای نیروگاههای تجدیدپذیر، یعنی تولید برق در محل مصرف، بهره بیشتری برد و تلفات انتقال انرژی را کاهش داد.