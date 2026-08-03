باشگاه خبرنگاران جوان _ ابوالحسن خسروشاهی، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان، از کسب رتبه نخست کشور در نخستین دوره لیگ کشوری علوم و فنون هستهای توسط فاطمهالسادات ناصحی خبر داد.
وی اظهار کرد: نخستین دوره لیگ کشوری علوم و فنون هستهای دانشآموزی با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران و زیر نظر قطب کشوری علوم و فنون هستهای پژوهشسرای دانشآموزی برگزار شد.
خسروشاهی افزود: این رویداد علمی با هدف شناسایی، هدایت و پرورش استعدادهای برتر دانشآموزی در حوزه علوم و فنون هستهای طراحی و در قالب یک لیگ پنجمرحلهای برگزار شد.
وی تصریح کرد: در پایان این رقابت ملی، سه نفر در دوره متوسطه اول و سه نفر در دوره متوسطه دوم به عنوان برگزیدگان نهایی معرفی شدند که در بخش متوسطه دوم، فاطمهالسادات ناصحی از استان کرمان موفق به کسب رتبه نخست کشور شد. همچنین رتبههای دوم و سوم این بخش به دانشآموزانی از استانهای تهران و گیلان (رشت) اختصاص یافت.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به نتایج دوره متوسطه اول نیز گفت: در این بخش، دانشآموزان استانهای بوشهر، اصفهان و یزد به ترتیب رتبههای نخست تا سوم را کسب کردند.
بر اساس این گزارش، نخستین لیگ کشوری علوم و فنون هستهای با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران و با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای دانشآموزی در حوزه علوم و فنون هستهای، در پنج مرحله و در سطح دانشآموزان متوسطه اول و دوم سراسر کشور برگزار شد.
منبع: روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان