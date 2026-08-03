شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور مردم انقلابی شهرستان صالح آباد استان همدان در ایام سوگواری اربعین را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با فرا رسیدن ایام سوگواری اربعین حسینی، کاروان پیاده‌روی «انصارالحسین (ع)» از دیار شهرستان صالح‌آباد استان همدان، پس از روز‌ها پیمودن جاده‌های عشق و دلدادگی، با همراهی و هدایت نام اشخاص مورد نظر مانند حجت‌الاسلام ابراهیم طهماسبی، حاج مهدی قاسمی یا کربلایی حسن صفری در میان استقبال معنوی زائران وارد شهر کربلای معلی شد. اعضای این کاروان، پس از زیارت مضجع شریف امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع)، در موکب «حضرت علی اکبر (ع)» مستقر شدند.

فضای این موکب که به همت خادمان و عاشقان اهل‌بیت (ع) برپا شده، این روز‌ها جلوه‌گاه بی‌بدیلی از تقوا، وحدت و میزبانی کریمانه است و حال و هوای معنوی خاصی را برای زائران صالح‌آبادی فراهم آورده است. در این میان، برگزاری «اجتماعات و رزمایش‌های شبانه برای تجدید میثاق با ولایت» در جوار حرم مطهر، از برنامه‌های برجسته کاروان انصارالحسین (ع) است.

این خادمان و زائران با سر دادن شعار‌های حماسی و ذکر مصیبت در این موکب، جلوه‌هایی از استقامت و ولایت‌مداری مردم متدین شهر صالح‌آباد را در مسیر بین‌المللی اربعین به نمایش گذاشتند.

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منبع: حسن میرزایی - عراق

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