باشگاه خبرنگاران جوان - نوروزیان کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: امروز دوشنبه آسمان استان در مناطق ساحلی و جلگه‌ای با افزایش ابر همراه است، اما رگبار و رعد برق در دامنه‌ها و ارتفاعات استان در ساعات بعد ازظهردور از انتظار نیست.

او افزود: سه شنبه و چهارشنبه ناپایداری‌ها در استان کاهش یافته و آسمان آفتابی همراه با افزایش دما پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: دیروز آمل با ۳۳ درجه سانتیگراد گرمترین و صبح امروز رینه آمل با ۱۴ درجه سانتیگراد سردترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته نوروزیان دریا امروز مواج است برای شنا و فعالیت‌هایی دریایی مناسب نیست.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران