رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: رسیدگی به تمامی پرونده‌های دانشجویان بازداشت‌شده در دی۱۴۰۴ در چارچوب ضوابط قانونی صورت می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - در پی پیگیری وضعیت انضباطی دانشجویانی که در دی‌ماه بازداشت شده بودند، سعید حبیبا، رئیس سازمان امور دانشجویان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص آخرین وضعیت احکام صادر شده، گفت: رسیدگی به این پرونده‌ها از مسیرهای مشخص و در چارچوب ضوابط قانونی صورت می‌گیرد و تمامی پرونده‌ها باید مراحل تعریف‌شده را تا حصول نتیجه نهایی طی کنند. 

رئیس سازمان امور دانشجویان در تشریح مراحل قانونی رسیدگی به پرونده‌های انضباطی، افزود: این فرایند شامل چند مرحله تخصصی است که به ترتیب شامل کمیته انضباطی بدوی، شورای تجدیدنظر، شورای عالی انضباطی و در نهایت تأییدیه هیئت‌های مربوطه است. 

حبیبا با تأکید بر اینکه صدور رأی نهایی منوط به طی شدن کامل این زنجیره قانونی است، تصریح کرد: این ساختار به‌منظور صیانت از حقوق دانشجویان و همچنین رعایت عدالت و دقت در بررسی‌های انضباطی طراحی شده است و تا زمانی که تمامی این مراحل طی نشود، نمی‌توان از صدور رأی قطعی سخن گفت.

برچسب ها: دانشجویان بازداشتی ، اغتشاشات
خبرهای مرتبط
امکان برگزاری فرصت مجدد امتحان برای دانشجویان بازداشتی
وزیر علوم: پیگیر وضعیت دانشجویان بازداشتی هستیم
آزادی دو تن از دانشجویان بازداشتی دانشگاه شریف
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
زلزله مصر و کمک فناوری داده‌ها به عنوان یک ابزار دفاع فوری
طرح چین برای نابودی سیارک‌های بزرگ با استفاده از بمب‌های هسته‌ای
امکان ثبت سفارش کتاب‌های درسی برای سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵
رسیدگی به پرونده‌های انضباطی دانشجویان در چارچوب ضوابط قانونی است
ثبت بیش از یک میلیارد قدم دانش‌آموزان در مسیر اربعین از طریق شبکه شاد
نتایج آزمون‌های ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی اوایل هفته آینده منتشر می‌شود
فقط ۱۵ دقیقه: عادتی قدیمی که به مغز انرژی قدرتمندی می‌بخشد
ابداع یک شیوه درمانی کم هزینه برای درمان پوسیدگی دندان کودکان بدون سوراخ کردن
دانشمندان: تکامل مغز انسان از سرعت توسعه هوش مصنوعی عقب مانده است
تصمیم چند کشور آفریقایی برای مشارکت در یک ماموریت فضایی چین
آخرین اخبار
ظفرقندی: پزشکی خانواده گامی اساسی برای تحقق عدالت در سلامت است
نتایج آزمون‌های ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی اوایل هفته آینده منتشر می‌شود
زلزله مصر و کمک فناوری داده‌ها به عنوان یک ابزار دفاع فوری
دانشمندان: تکامل مغز انسان از سرعت توسعه هوش مصنوعی عقب مانده است
تصمیم چند کشور آفریقایی برای مشارکت در یک ماموریت فضایی چین
ابداع یک شیوه درمانی کم هزینه برای درمان پوسیدگی دندان کودکان بدون سوراخ کردن
طرح چین برای نابودی سیارک‌های بزرگ با استفاده از بمب‌های هسته‌ای
فقط ۱۵ دقیقه: عادتی قدیمی که به مغز انرژی قدرتمندی می‌بخشد
امکان ثبت سفارش کتاب‌های درسی برای سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵
وزیر بهداشت خواستار اجرای پیمایش کشوری سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان شد
ثبت بیش از یک میلیارد قدم دانش‌آموزان در مسیر اربعین از طریق شبکه شاد
رسیدگی به پرونده‌های انضباطی دانشجویان در چارچوب ضوابط قانونی است
تفاهم‌نامه همکاری سازمان منطقه آزاد ماکو و پژوهشگاه فضایی ایران