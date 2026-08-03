باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - در پی پیگیری وضعیت انضباطی دانشجویانی که در دی‌ماه بازداشت شده بودند، سعید حبیبا، رئیس سازمان امور دانشجویان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص آخرین وضعیت احکام صادر شده، گفت: رسیدگی به این پرونده‌ها از مسیرهای مشخص و در چارچوب ضوابط قانونی صورت می‌گیرد و تمامی پرونده‌ها باید مراحل تعریف‌شده را تا حصول نتیجه نهایی طی کنند.

رئیس سازمان امور دانشجویان در تشریح مراحل قانونی رسیدگی به پرونده‌های انضباطی، افزود: این فرایند شامل چند مرحله تخصصی است که به ترتیب شامل کمیته انضباطی بدوی، شورای تجدیدنظر، شورای عالی انضباطی و در نهایت تأییدیه هیئت‌های مربوطه است.

حبیبا با تأکید بر اینکه صدور رأی نهایی منوط به طی شدن کامل این زنجیره قانونی است، تصریح کرد: این ساختار به‌منظور صیانت از حقوق دانشجویان و همچنین رعایت عدالت و دقت در بررسی‌های انضباطی طراحی شده است و تا زمانی که تمامی این مراحل طی نشود، نمی‌توان از صدور رأی قطعی سخن گفت.