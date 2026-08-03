شرکت ملی برق کوبا از قطع کامل شبکه برق در سراسر این کشور خبر داد؛ رخدادی که در بحبوحه بحران سوخت و تحریم‌های نفتی آمریکا روی داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شرکت ملی برق کوبا از قطع سراسری برق از یکشنبه شب تا دوشنبه، در بحبوحه تحریم نفتی فلج‌کننده آمریکا، خبر داد.

شرکت یونیون الکتریکا در رسانه‌های اجتماعی از «قطعی کامل» شبکه برق ملی کوبا خبر داد که این کشور، از جمله پایتختش هاوانا را در تاریکی فرو برد.

کوبا در پنج سال گذشته بدترین بحران اقتصادی خود را در دهه‌های اخیر تجربه کرده است که با تحریم نفتی اعمال شده توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در ژانویه تشدید شده است.

قطع برق از زمان آغاز تحریم نفتی سرعت گرفته است، که تأمین سوخت نیروگاه‌ها و ژنراتور‌های پشتیبان را دشوار می‌کند، زیرا آنها معمولاً با گازوئیل وارداتی کار می‌کنند.

غرب کوبا عصر شنبه دچار قطعی برق شد، اما پس از تعمیر مجموعه‌ای از نقص‌های گسترده شبکه، برق صبح یکشنبه دوباره وصل شد.

منبع: المیادین

برچسب ها: قطعی برق ، آمریکای لاتین ، تحریم کوبا
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