مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب فارس از آغاز قریب‌الوقوع اجرای ۲۰ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب در نقاط اولویت‌دار شهر جهرم با تأمین اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - علی شبانی در نشست تخصصی بررسی وضعیت پروژه‌های آبرسانی و فاضلاب شهرستان‌های جهرم و خفر از آغاز قریب‌الوقوع اجرای ۲۰ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب در نقاط اولویت‌دار شهر جهرم با تأمین اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: تسریع در اتصال پنج مخزن رینگ جهرم به شبکه سراسری و تکمیل طرح‌های آبرسانی خفر نیز در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب فارس با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش فاضلاب جهرم اظهار کرد: طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، ۲۲ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب در این شهر با استفاده از یک‌هزار میلیارد ریال اعتبار ماده ۵۶ اجرا شده است.

او افزود: برای توسعه این زیرساخت، عملیات اجرایی ۲۰ کیلومتر دیگر از شبکه جمع‌آوری فاضلاب در نقاط اولویت‌دار جهرم به‌زودی آغاز می‌شود که برای آن ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل ماده ۵۶ اختصاص یافته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب فارس با تأکید بر ضرورت پایداری شبکه توزیع آب شرب جهرم، گفت: بر اساس تصمیم اتخاذشده، فرآیند الحاق پنج مخزن ذخیره رینگ شهر جهرم به شبکه سراسری، با هماهنگی شرکت آب منطقه‌ای فارس، با سرعت بیشتری پیگیری خواهد شد. این اقدام ظرفیت ذخیره‌سازی آب و تاب‌آوری شبکه توزیع شهر را افزایش می‌دهد.

شبانی همچنین تکمیل طرح آبرسانی مجموعه روستایی علی‌آباد در شهرستان خفر را از اولویت‌های اجرایی دانست و بیان کرد: این پروژه علاوه بر تأمین آب مورد نیاز متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در شهر باب‌انار، پایداری آبرسانی به بالاشهر و مجموعه روستایی علی‌آباد را نیز تقویت می‌کند.

او ادامه داد: تسریع در تکمیل پروژه آبرسانی مجموعه روستایی کوهک نیز برای تأمین آب پایدار روستا‌های یوسف‌آباد، دنیان و علویه در دستور کار قرار دارد تا از بروز تنش آبی در این مناطق جلوگیری شود.

مدیرعامل آبفای فارس با بیان اینکه پروژه‌های نیمه‌تمام آبرسانی و فاضلاب جهرم و خفر بر اساس اولویت دنبال می‌شوند، گفت: همه ظرفیت‌های فنی و عملیاتی شرکت برای بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این طرح‌ها و ارتقای خدمات‌رسانی به مردم منطقه به کار گرفته خواهد شد.

محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست ضمن قدردانی از اقدامات آبفای فارس، بر ضرورت تکمیل طرح‌های زیربنایی آب و فاضلاب در جهرم و خفر تأکید کرد و گفت: پیگیری تأمین اعتبارات مورد نیاز و رفع موانع قانونی و اداری این پروژه‌ها در مجلس دنبال خواهد شد.

منبع: آبفای فارس

برچسب ها: آبفای فارس ، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ، خفر و جهرم ، توسعه ، فاضلاب
خبرهای مرتبط
آزادسازی آب شرب ۳۵۰۰ خانوار کازرونی با اجرای طرح انتقال پساب
اولویت‌آمادگی آبفای فارس برای پروژه‌های مسکن ملی خرمبید / پیشرفت ۹۵ درصدی آبرسانی به صفاشهر
ترمیم فوری خط انتقال آب شرق مرودشت/ آب شرب ۱۹ روستا پایدار ماند
افزایش ظرفیت تصفیه فاضلاب فارس به ۳۵۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز
بحران کم آبی در فارس/ کاهش شدید بارش و افت شدید سفره‌های زیرزمینی
اولویت‌دهی به تکمیل طرح‌های آبرسانی در فارس
پنج وزیر به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی می‌روند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بهره‌برداری از پروژه عظیم «شهر آبی شیراز» در پایان شهریورماه
از زندان تا بازار کار؛ نمایش توانمندی زندانیان فارس در مسابقات مهارتی
تأکید بر تسریع اجرای طرح «خانه امید» برای اقشار کم‌درآمد در فارس
پیش‌بینی برداشت بیش از ۴ هزار تن بادام در داراب
شهرک صنعتی سروستان ۲؛ قطب جدید صنعت و اشتغال در جنوب کشور
کاهش خطر سیلاب در کوه دراک با اجرای طرح آبخیزداری
مسیر احداث خط ۶۶ کیلوولت داراب ـ زرین‌دشت گشایش یافت
۲ نشان و دیپلم افتخار بین‌المللی؛ ره‌آورد هنرمندان نوجوان فارس
تلاش برای کاهش اختلافات خانوادگی با آموزش هم‌زمان والدین و زوجین
کتابخانه سیار کانون در اوز با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال راه‌اندازی شد
آخرین اخبار
بهره برداری از ۵ ترانسفورماتور جدید در شهرستان داراب
از سوت تلخ تصادفات تا ضربان امید احیا
۲ نشان و دیپلم افتخار بین‌المللی؛ ره‌آورد هنرمندان نوجوان فارس
داراب پیشگام در تولید پیوندک‌های سالم و گواهی‌شده مرکبات
فارس برای پنجمین سال متوالی قطب تولید بذر کشور ماند
روند صعودی دمای هوای فارس تا پایان هفته/وقوع رعدوبرق‌های پراکنده در مناطق جنوبی
کتابخانه سیار کانون در اوز با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال راه‌اندازی شد
محدودیت‌های ترافیکی جاماندگان اربعین حسینی در شیراز
رصد روزانه ۳۰۰ هزار هکتار از مزارع تابستانه فارس
تلاش برای کاهش اختلافات خانوادگی با آموزش هم‌زمان والدین و زوجین
شهرک صنعتی سروستان ۲؛ قطب جدید صنعت و اشتغال در جنوب کشور
بهره‌برداری از پروژه عظیم «شهر آبی شیراز» در پایان شهریورماه
تأکید بر تسریع اجرای طرح «خانه امید» برای اقشار کم‌درآمد در فارس
روایتی از نظارت، امنیت و هم‌افزایی در حماسه اربعین
گذار از مدیریت سنتی انرژی در فارس/ شیوه‌نامه هوشمندسازی عملیاتی شد
خط‌ونشان اقتصادی معاون استاندار برای تعاونی‌های فارس/ کشت قراردادی، کلید حذف واردات
آغاز فاز جدید توسعه فاضلاب جهرم با اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان
پیش‌بینی برداشت بیش از ۴ هزار تن بادام در داراب
مسیر احداث خط ۶۶ کیلوولت داراب ـ زرین‌دشت گشایش یافت
کاهش خطر سیلاب در کوه دراک با اجرای طرح آبخیزداری
از زندان تا بازار کار؛ نمایش توانمندی زندانیان فارس در مسابقات مهارتی
توقیف محموله‌های قاچاق و بدون مجوز در فارس
پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در کازرون برگزار خواهد شد
توزیع گوشت مرغ منجمد ویژه هیئت‌های مذهبی و نذورات در مرودشت
ثبت ۱۱ هزار و ۸۰۰ درخواست مجوز کسب‌وکار در درگاه ملی مجوز‌ها در فارس