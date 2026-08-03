باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - علی شبانی در نشست تخصصی بررسی وضعیت پروژه‌های آبرسانی و فاضلاب شهرستان‌های جهرم و خفر از آغاز قریب‌الوقوع اجرای ۲۰ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب در نقاط اولویت‌دار شهر جهرم با تأمین اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: تسریع در اتصال پنج مخزن رینگ جهرم به شبکه سراسری و تکمیل طرح‌های آبرسانی خفر نیز در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب فارس با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش فاضلاب جهرم اظهار کرد: طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، ۲۲ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب در این شهر با استفاده از یک‌هزار میلیارد ریال اعتبار ماده ۵۶ اجرا شده است.

او افزود: برای توسعه این زیرساخت، عملیات اجرایی ۲۰ کیلومتر دیگر از شبکه جمع‌آوری فاضلاب در نقاط اولویت‌دار جهرم به‌زودی آغاز می‌شود که برای آن ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل ماده ۵۶ اختصاص یافته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب فارس با تأکید بر ضرورت پایداری شبکه توزیع آب شرب جهرم، گفت: بر اساس تصمیم اتخاذشده، فرآیند الحاق پنج مخزن ذخیره رینگ شهر جهرم به شبکه سراسری، با هماهنگی شرکت آب منطقه‌ای فارس، با سرعت بیشتری پیگیری خواهد شد. این اقدام ظرفیت ذخیره‌سازی آب و تاب‌آوری شبکه توزیع شهر را افزایش می‌دهد.

شبانی همچنین تکمیل طرح آبرسانی مجموعه روستایی علی‌آباد در شهرستان خفر را از اولویت‌های اجرایی دانست و بیان کرد: این پروژه علاوه بر تأمین آب مورد نیاز متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در شهر باب‌انار، پایداری آبرسانی به بالاشهر و مجموعه روستایی علی‌آباد را نیز تقویت می‌کند.

او ادامه داد: تسریع در تکمیل پروژه آبرسانی مجموعه روستایی کوهک نیز برای تأمین آب پایدار روستا‌های یوسف‌آباد، دنیان و علویه در دستور کار قرار دارد تا از بروز تنش آبی در این مناطق جلوگیری شود.

مدیرعامل آبفای فارس با بیان اینکه پروژه‌های نیمه‌تمام آبرسانی و فاضلاب جهرم و خفر بر اساس اولویت دنبال می‌شوند، گفت: همه ظرفیت‌های فنی و عملیاتی شرکت برای بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این طرح‌ها و ارتقای خدمات‌رسانی به مردم منطقه به کار گرفته خواهد شد.

محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست ضمن قدردانی از اقدامات آبفای فارس، بر ضرورت تکمیل طرح‌های زیربنایی آب و فاضلاب در جهرم و خفر تأکید کرد و گفت: پیگیری تأمین اعتبارات مورد نیاز و رفع موانع قانونی و اداری این پروژه‌ها در مجلس دنبال خواهد شد.

منبع: آبفای فارس