باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت حمل و نقل روسیه روز دوشنبه در بحبوحه وضعیت امنیتی جاری در حوزه دریای آزوف-سیاه، استراتژی خود را برای تضمین حمل و نقل ایمن از طریق این حوزه اعلام کرد.
این وزارتخانه در بیانیهای به رسانهها اعلام کرد: «با توجه به وضعیت پرتنش در دریای آزوف که با حملات پهپادهای دشمن به کشتیهای دریایی مرتبط است، وزارت حمل و نقل روسیه تمام اقدامات لازم را برای تضمین امنیت محمولهها در حوزه دریای آزوف-سیاه انجام میدهد. یک ستاد ویژه برای هماهنگی حمل و نقل ایجاد شده است.» این وزارتخانه افزود که این ستاد در حال ترسیم مسیرها و تغییر مسیرهای جایگزین است.
پیش از این، وزارت دفاع روسیه اعلام کرده بود که نیروهای دریایی این کشور سه کشتی باری را در دریای سیاه که با ارتش اوکراین مرتبط بودند، هدف قرار دادهاند.
منبع: بریکینگ نیوز