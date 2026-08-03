باشگاه خبرنگاران جوان - سعید طاهری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با همراهی جمعی از مدیران و کارشناسان، از طرح در حال تکمیل «سینما انقلاب» شهر رشت بازدید کرد.
او در این بازدید با اشاره به پیشینه فرهنگی گیلان گفت: شهر رشت در گذشته دارای ۱۲ سینمای فعال بود و این موضوع نشان دهنده جایگاه ویژه هنر و فرهنگ در میان مردم این دیار است. مردم گیلان، مردمی اهل ادب، فرهنگ و هنر هستند و شایسته است زیرساختهای فرهنگی و هنری در شأن این جامعه فرهیخته توسعه یابد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با تأکید بر اهمیت این طرح افزود: مجموعه بزرگ «سینما انقلاب» ظرفیت قابل توجه و منحصر به فردی را در شهر رشت ایجاد خواهد کرد و میتواند به عنوان یکی از قطبهای مهم فرهنگی و هنری شمال کشور نقشآفرینی کند.
طاهری با بیان اینکه این طرح با سرمایهگذاری ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی در حال اجرا است، تصریح کرد: این مجموعه با سرمایهای بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال در ۵ طبقه طراحی شده و شامل ۴ سالن چندمنظوره سینما است که قابلیت بهرهبرداری برای اجرای تئاتر، برگزاری همایشها و نشستهای تخصصی را نیز دارد.
او همچنین میزان پیشرفت فیزیکی این طرح را حدود ۸۵ درصد اعلام کرد و گفت: پیشبینی میشود این مجموعه تا پایان مهر ماه آماده افتتاح و بهرهبرداری شود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در ادامه به سطح کیفی تجهیزات این مجموعه اشاره کرد و افزود: تأسیسات و امکانات پیشبینی شده در این طرح از بروزترین فناوریهای جهانی بهرهمند است و میتواند در سطح نوار شمالی کشور کمنظیر باشد. همچنین در فرآیند ساخت این مجموعه از بهترین ظرفیتها و تجهیزات داخلی استفاده شده است.
طاهری سیستمهای صوتی و تصویری این سینما را از پیشرفتهترین نمونههای موجود در دنیا اعلام و تصریح کرد: این تجهیزات با وجود شرایط خاص و محدودیتهای موجود، تهیه شده و به زودی در اختیار مردم فرهنگدوست رشت قرار خواهد گرفت.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دشواریهای سرمایهگذاری در حوزه سینما گفت: در شرایط کنونی، سرمایهگذاری در این حوزه لزوما با بازگشت اقتصادی قابل توجهی همراه نیست و آنچه چنین اقداماتی را ممکن میسازد، علاقه و دغدغهمندی سرمایهگذاران نسبت به فرهنگ و هنر است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان افزود: از طرف جامعه هنری و مردم فرهیخته استان، از تلاشها و رویکرد ارزشمند سرمایهگذار این مجموعه تقدیر و تشکر میکنم.
منبع: روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان