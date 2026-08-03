باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبهکباری - داود بیگینژاد نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه نمیتوان برای کل بازار مسکن یک نرخ واحد تعیین کرد، اظهار کرد: بازار مسکن بخش خصوصی و آزاد است و به تعداد آپارتمانها و پلاکهای موجود، شرایط متفاوتی برای معامله و توافق وجود دارد؛ بنابراین نمیتوان گفت در فلان منطقه تهران قیمت مشخصی وجود دارد و همه باید از آن تبعیت کنند.
نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: قیمت مسکن و اجارهبها باید به صورت پلاک به پلاک و مورد به مورد بررسی شود، چراکه امکانات هر واحد با واحد دیگر متفاوت است. برای مثال، پارکینگ و انباری میتواند تأثیر قابل توجهی بر قیمت خرید و فروش یا اجاره یک ملک داشته باشد.
بازار معاملات مسکن در رکود است
بیگینژاد همچنین درباره وضعیت معاملات خرید و فروش مسکن گفت: بازار مسکن در حال حاضر با رکود مواجه است، هرچند نمیتوان گفت که خرید و فروش به طور کامل متوقف شده است.
وی ادامه داد: در برخی مناطق تعداد محدودی آپارتمان خرید و فروش میشود و نمیتوان گفت بازار به طور کامل از بین رفته است. در صورتی که برخی مالکان نرمش بیشتری در قیمت داشته باشند، افرادی که نیاز مالی دارند میتوانند نسبت به فروش ملک خود اقدام کنند.
نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران خاطرنشان کرد: بنابراین بازار همچنان دارای معامله است، اما شرایط فعلی نشان میدهد که رکود بر بخش قابل توجهی از بازار مسکن حاکم است.