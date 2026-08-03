نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: در حال حاضر قیمت واحدی برای فروش ملک در استان تهران وجود ندارد و بازار در رکود به سر می‌برد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - داود بیگی‌نژاد نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه نمی‌توان برای کل بازار مسکن یک نرخ واحد تعیین کرد، اظهار کرد: بازار مسکن بخش خصوصی و آزاد است و به تعداد آپارتمان‌ها و پلاک‌های موجود، شرایط متفاوتی برای معامله و توافق وجود دارد؛ بنابراین نمی‌توان گفت در فلان منطقه تهران قیمت مشخصی وجود دارد و همه باید از آن تبعیت کنند.

نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: قیمت مسکن و اجاره‌بها باید به صورت پلاک به پلاک و مورد به مورد بررسی شود، چراکه امکانات هر واحد با واحد دیگر متفاوت است. برای مثال، پارکینگ و انباری می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر قیمت خرید و فروش یا اجاره یک ملک داشته باشد.

 بازار معاملات مسکن در رکود است

بیگی‌نژاد همچنین درباره وضعیت معاملات خرید و فروش مسکن گفت: بازار مسکن در حال حاضر با رکود مواجه است، هرچند نمی‌توان گفت که خرید و فروش به طور کامل متوقف شده است.

وی ادامه داد: در برخی مناطق تعداد محدودی آپارتمان خرید و فروش می‌شود و نمی‌توان گفت بازار به طور کامل از بین رفته است. در صورتی که برخی مالکان نرمش بیشتری در قیمت داشته باشند، افرادی که نیاز مالی دارند می‌توانند نسبت به فروش ملک خود اقدام کنند.

نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران خاطرنشان کرد: بنابراین بازار همچنان دارای معامله است، اما شرایط فعلی نشان می‌دهد که رکود بر بخش قابل توجهی از بازار مسکن حاکم است.

 

 

برچسب ها: مسکن ، بازار مسکن
خبرهای مرتبط
آغاز ثبت نام مسکن استیجاری تهران تا چند روز آینده/ واحدهای استیجاری در شهر تهران هستند
زمین مورد نیاز ساخت ۶۶۵ هزار واحد مسکونی تأمین شد
سیگنال تازه بازار مسکن با رسیدن تورم اجاره به کانال ۲.۳ درصد/ آیا مستأجران نفس می‌کشند؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
قیمت هایی که در سایت دیوار می زنند وحشتناک بالاست و غیر واقعی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
ملک امده پائین ماکه ازفروشش منصرف شدیم ان شاالله سال دیگه
۰
۰
پاسخ دادن
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
تکذیب خبر نادرست درباره حساب‌های مشتریان بانکی
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۲ مرداد
به‌کارگیری فناوری‌های نوین در پروژه‌های عمرانی/کاهش ۳۵ درصدی مصرف انرژی ساختمان‌ها
انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی تا پاییز برای خودروهای سواری/ اجرای کامل تا پایان سال در دستور کار
۴۰ درصد مخازن سد‌ها همچنان خالی است
نرخ انواع ارز در ۱۲ خرداد در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
دولت باید دست از سر سهام عدالت بردارد
۵۰۰ مگاوات‌ساعت ذخیره‌ساز تا زمستان به شبکه برق کشور اضافه می‌شود+ فیلم
بانک ملی: مغایرت باقیمانده حساب‌های مشتریان تا ۱۷ مرداد برطرف می‌شود
آخرین اخبار
توسعه توان تولید برق خورشیدی کشور با افزایش منابع وام اشتغال مددجویان
افزایش تاب‌آوری صنعت پالایش در دستور کار قرار گرفت
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۲ مرداد
آغاز صادرات مرغ مازاد کشور از روزهای آینده/ زنجیره تامین هوشمند می شود
تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای در مناطق آزاد
بانک ملی: مغایرت باقیمانده حساب‌های مشتریان تا ۱۷ مرداد برطرف می‌شود
ظرفیت تولید ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس و الزامات زیست‌محیطی آن
بازار سرمایه همچنان ارزنده؛ توصیه به سهامداران تازه وارد
تغییر نرخ بنزین در شرایط فعلی به صلاح نیست / اصلاح ساختار توزیع سوخت با بهره‌گیری از کارت‌های بانکی
پیگیری مجلس از دولت جهت ابلاغ سهمیه‌های ملی و استانی وام اشتغال مددجویان
عملکرد مزارع گندم در کشور افزایش یافت
واگذاری یک‌هزار واحد مسکونی به زوج‌های جوان در ۱۲ شهر جدید
رشد بیش از ۱۲۳ هزار واحدی شاخص کل بورس
افزایش اجاره‌بها را به نام مشاوران املاک تمام نکنید
استقرار تیم نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری در فرودگاه نجف؛ نظارت میدانی بر عملیات پروازی اربعین ۱۴۰۵
عرضه و واگذاری بخشی از سهام استقلال در فرابورس
آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای بازگشت زائران از مرز خسروی/ تاکید بر ضرورت استراحت رانندگان
چالش‌های توسعه تجارت الکترونیک در ایران/ از شکاف لجستیکی تا ضرورت ارتقای اعتماد عمومی
افزایش تراز آب سد‌ها به معنای پر آبی نیست
تمدید مهلت بارگذاری اطلاعات مالی سه‌ماهه اول امسال در سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی
پرداخت ۱.۳ همت تسهیلات ودیعه و تعمیرات مسکن برای جبران خسارات جنگ تحمیلی سوم
تولید شیر خام به بالای ۱۳ میلیون تن می‌رسد/ برخی کارخانه‌ها قیمت مصوب شیر خام را رعایت نمی‌کنند
نرخ انواع ارز در ۱۲ خرداد در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
نیروگاه‌های برق‌آبی ناجی شبکه برق در روزهای اوج مصرف/ پرشدگی سد لار تنها ۷ درصد است
قیمت واحدی برای مناطق تهران وجود ندارد/ همراهی مالکان برای فروش ملک
بانک مرکزی: تعهدات ارزی منقضی شده بر اساس قانون رسیدگی می‌شوند
۵۰۰ مگاوات‌ساعت ذخیره‌ساز تا زمستان به شبکه برق کشور اضافه می‌شود+ فیلم
دولت باید دست از سر سهام عدالت بردارد
۴۰ درصد مخازن سد‌ها همچنان خالی است