باشگاه خبرنگاران جوان - سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی سوادکوه به پرونده یک واحد تولیدی برای ثبت نکردن ۷۴ هزار و ۴۴۰ ورق ملامینه روکش‌دار در سامانه جامع انبار‌ها به ارزش چهار هزار میلیارد ریال رسیدگی کرد.

او افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک، مدیرعامل شرکت را به پرداخت یک هزار میلیارد و ۴۳۷ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رایگانی با بیان اینکه پرونده پس از ارسال گزارش بازرسان صمت برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی شهرستان سوادکوه در مازندران تشکیل شد، گفت: شعبه با استناد به ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نگهداری کالا در انبار بدون ثبت اطلاعات در سامانه و بدون قبض و حواله انبار را تخلف دانست.

منبع:تعزیرات مازندران