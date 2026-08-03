سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت یک واحد تولیدی به پرداخت یک‌هزار و ۴۳۷ میلیارد ریال جزای نقدی خبر داد و گفت: این محکومیت به دلیل ثبت‌نکردن موجودی کالای انبار در سامانه جامع انبار‌ها صادر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی سوادکوه به پرونده یک واحد تولیدی برای ثبت نکردن ۷۴ هزار و ۴۴۰ ورق ملامینه روکش‌دار در سامانه جامع انبار‌ها به ارزش چهار هزار میلیارد ریال رسیدگی کرد.

او افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک، مدیرعامل شرکت را به پرداخت یک هزار میلیارد و ۴۳۷ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رایگانی با بیان اینکه پرونده پس از ارسال گزارش بازرسان صمت برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی شهرستان سوادکوه در مازندران تشکیل شد، گفت: شعبه با استناد به ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نگهداری کالا در انبار بدون ثبت اطلاعات در سامانه و بدون قبض و حواله انبار را تخلف دانست.

منبع:تعزیرات مازندران

برچسب ها: تعزیرات حکومتی ، قاچاق کالا و ارز
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