باشگاه خبرنگاران جوان- اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) در تازهترین واکنش به پروژه جنجالی جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، اعلام کرده است که گزینههای حقوقی علیه این طرح را بررسی میکند؛ طرحی که قرار بود بخشی از داراییهای تجاری فیفا را به سرمایهگذاران خصوصی واگذار کند.
بر اساس گزارش «فایننشال تایمز»، یوفا در نامهای رسمی خطاب به رئیس فیفا اعلام کرده که در حال بررسی اقداماتی شامل طرح دعوی حقوقی، داوری و شکایت نزد نهادهای نظارتی درباره پروژه FIFA Forward Enterprise (FFE) است.
این پروژه قرار بود با انتقال حقوق تجاری برخی از مهمترین رقابتهای فیفا و فروش ۲۰ درصد از سهام یک شرکت جدید، بیش از چهار میلیارد دلار سرمایه جذب کند؛ ارزش کلی این طرح حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده بود.
طرح اینفانتینو که هفته گذشته رسانهای شد، خیلی زود با موج گستردهای از مخالفتها در فوتبال جهان مواجه شد. یوفا، برخی فدراسیونها، سیاستمداران و هواداران نسبت به نحوه اجرای این پروژه و پیامدهای آن برای ساختار فوتبال اعتراض کردند.
در نهایت رئیس فیفا روز جمعه اعلام کرد پروژه FFE متوقف خواهد شد و ادامه پیدا نخواهد کرد؛ تصمیمی که بسیاری آن را نتیجه فشارهای بینالمللی و افزایش مخالفتها با این طرح دانستند.
با این حال، یوفا در نامهای به تاریخ ۳۱ جولای از اینفانتینو خواسته تمامی اسناد، مکاتبات و اطلاعات مرتبط با این پروژه حفظ شود و هشدار داده است هرگونه حذف یا تغییر مدارک میتواند در روندهای احتمالی حقوقی و نظارتی پیامد داشته باشد.
طبق گزارشها، صندوق سرمایهگذاری Thrive Eternal به مدیریت جاشوا کوشنر، برادر جرد کوشنر (داماد دونالد ترامپ)، از گزینههای اصلی سرمایهگذاری در این پروژه بود؛ موضوعی که به دلیل ارتباطات سیاسی، انتقادهای بیشتری را به همراه داشت.
اینفانتینو پیشتر تأکید کرده بود هدف از این طرح افزایش درآمدهای فیفا و اختصاص منابع مالی بیشتر به ۲۱۱ فدراسیون عضو است، اما مخالفتهای گسترده باعث شد یکی از بزرگترین پروژههای اقتصادی دوران ریاست او بر فیفا، در همان مراحل ابتدایی متوقف شود.