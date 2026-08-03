تهیه‌کننده «سفینه نجات» از اکران این پویانمایی با همکاری هادی محمدیان خبر داد و ابراز امیدواری کرد که پس از رکود ۱۰ ماهه، رکورد فروش فیلم‌های کودک جابجا شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛الهام قبادی -محمد امین همدانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از اکران پویانمایی سینمایی سفینه نجات از اول شهریور ماه خبر داد.

همدانی با اشاره به رکود ۱۰ ماهه اخیر سینما ابراز امیدواری کرد: این فیلم کودک بتواند جان تاز‌های به سینما به ویژه سینمای کودک ببخشد. 

این تهیه‌کننده تأکید کرد: با توجه به اکران‌های محدود پیشین، انتظار می‌رود تحولی در عرصه فروش فیلم کودک رخ دهد و انشالله رکورد‌های قبلی در این حوزه جابجا شود.

سفینه نجات اولین همکاری مشترک هادی محمدیان به عنوان کارگردان و محمدامین همدانی در مقام تهیه‌کننده محسوب می‌شود.

اکران این انیمیشن در ایران توسط پخش بهمن سبز انجام خواهد شد که سابقه اکران موفق‌ترین انیمیشن‌های ایرانی را دارد.

این پویانمایی قصه یک ماجراجویی فضایی بامزه است؛ جایی که «دریا» دختری شجاع در سیاره‌ای دوردست، چشم‌انتظار قهرمان افسانه‌ای است تا سرزمینش را از چنگ آب‌دزد‌ها نجات دهد. اما همان موقع، «هانی» که همیشه آرزوی قهرمان شدن را داشته، به‌جای یک میمون، اشتباهی راهی فضا می‌شود، و ماجرا از همین‌جا شروع می‌شود...

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

هادی محمدیان پیش از این کارگردانی انیمیشن‌های «فیلشاه» و «شاهزاده روم» را برعهده داشته و همچنین محمدامین همدانی با سری اول و دوم انیمیشن «پسر دلفینی» شناخته شده که فروش ۵ میلیون دلاری و جذب ۳ میلیون مخاطب را در جهان رقم زده است. این دو هنرمند اکنون در انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» برای نخستین بار با هم همکاری کرده‌اند.

آهنگسازی این اثر برعهده بامداد افشار بوده و سعید شیخ‌زاده مدیر دوبلاژ آن است. همچنین هادی محمدیان، سیدعلی دانش، حسین جمالی و محمد شکوهی تیم نویسندگان این اثر را تشکیل می‌دهند.

برچسب ها: انیمیشن جدید ، اکران انیمیشن ، اکران جدید
خبرهای مرتبط
اکران یک انیمیشن جدید از چهارشنبه
آغاز اکران جهانی انیمیشن «شمشیر اندوه»
ذهن فانتزی طراح شخصیت پویا نمایی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ده‌نمکی: نمی‌دانم سرنوشت ساخت «اخراجی‌های ۴» چه خواهد شد + فیلم
فیلم‌های سینمایی شبکه‌های سیما در اربعین حسینی
افزایش حجم سریال‌های طنز به دلیل وقایع اخیر/ «مرد ۳ هزار چهره» بعد از صفر پخش می‌شود + فیلم
نجات سینما با یک سفینه؛ همکاری غول‌های پویانمایی ایران برای جابجایی رکوردها
«خانه پدری»؛ روایتی از روز‌های مبارزه در شبکه امید
فرح‌بخش: اکبر عبدی نقش‌آفرین بود + فیلم
«از تو می‌خوانم، با تو می‌مانم»؛ دعوت جاماندگان اربعین به کتاب
«اربعین»؛ قصه یک آزاده در مسیر کربلا از شبکه نمایش
«مرد عنکبوتی» صدر گیشه را پس گرفت؛ «اودیسه» نولان دوم شد
آخرین اخبار
«مرد عنکبوتی» صدر گیشه را پس گرفت؛ «اودیسه» نولان دوم شد
فرح‌بخش: اکبر عبدی نقش‌آفرین بود + فیلم
ده‌نمکی: نمی‌دانم سرنوشت ساخت «اخراجی‌های ۴» چه خواهد شد + فیلم
«اربعین»؛ قصه یک آزاده در مسیر کربلا از شبکه نمایش
فیلم‌های سینمایی شبکه‌های سیما در اربعین حسینی
«از تو می‌خوانم، با تو می‌مانم»؛ دعوت جاماندگان اربعین به کتاب
افزایش حجم سریال‌های طنز به دلیل وقایع اخیر/ «مرد ۳ هزار چهره» بعد از صفر پخش می‌شود + فیلم
نجات سینما با یک سفینه؛ همکاری غول‌های پویانمایی ایران برای جابجایی رکوردها
«خانه پدری»؛ روایتی از روز‌های مبارزه در شبکه امید
داریوش فرضیایی ستاره سریال جدید سیمافیلم شد
سریال «مرد ۳ هزار چهره» در صف پخش قرار گرفته است/ شصت‌چی هر چند قسمت یک دردسر تازه دارد + فیلم
محسن چاوشی «چهل روز» را در خونخواهی امام شهید خواند 
هنرمند منحصر‌به‌فردی را از دست دادیم/ پخش ۲ مجموعه تلویزیونی جدید زنده‌یاد عبدی در آینده نزدیک
محبوبیت زنده‌یاد اکبر عبدی نه محو می‌شود و نه فراموش