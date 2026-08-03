باشگاه خبرنگاران جوان؛الهام قبادی -محمد امین همدانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از اکران پویانمایی سینمایی سفینه نجات از اول شهریور ماه خبر داد.

همدانی با اشاره به رکود ۱۰ ماهه اخیر سینما ابراز امیدواری کرد: این فیلم کودک بتواند جان تاز‌های به سینما به ویژه سینمای کودک ببخشد.

این تهیه‌کننده تأکید کرد: با توجه به اکران‌های محدود پیشین، انتظار می‌رود تحولی در عرصه فروش فیلم کودک رخ دهد و انشالله رکورد‌های قبلی در این حوزه جابجا شود.

سفینه نجات اولین همکاری مشترک هادی محمدیان به عنوان کارگردان و محمدامین همدانی در مقام تهیه‌کننده محسوب می‌شود.

اکران این انیمیشن در ایران توسط پخش بهمن سبز انجام خواهد شد که سابقه اکران موفق‌ترین انیمیشن‌های ایرانی را دارد.

این پویانمایی قصه یک ماجراجویی فضایی بامزه است؛ جایی که «دریا» دختری شجاع در سیاره‌ای دوردست، چشم‌انتظار قهرمان افسانه‌ای است تا سرزمینش را از چنگ آب‌دزد‌ها نجات دهد. اما همان موقع، «هانی» که همیشه آرزوی قهرمان شدن را داشته، به‌جای یک میمون، اشتباهی راهی فضا می‌شود، و ماجرا از همین‌جا شروع می‌شود...

هادی محمدیان پیش از این کارگردانی انیمیشن‌های «فیلشاه» و «شاهزاده روم» را برعهده داشته و همچنین محمدامین همدانی با سری اول و دوم انیمیشن «پسر دلفینی» شناخته شده که فروش ۵ میلیون دلاری و جذب ۳ میلیون مخاطب را در جهان رقم زده است. این دو هنرمند اکنون در انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» برای نخستین بار با هم همکاری کرده‌اند.

آهنگسازی این اثر برعهده بامداد افشار بوده و سعید شیخ‌زاده مدیر دوبلاژ آن است. همچنین هادی محمدیان، سیدعلی دانش، حسین جمالی و محمد شکوهی تیم نویسندگان این اثر را تشکیل می‌دهند.