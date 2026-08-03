دادستان عمومی و انقلاب یاسوج از بازداشت یک نفر به اتهام انتشار محتوای هنجارشکن و به‌کارگیری الفاظ خارج از شأن در فضای مجازی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید وحید موسویان از بازداشت یک نفر به اتهام انتشار محتوای هنجارشکن در فضای مجازی خبر داد و اظهار کرد: در پی رصد فعالیت‌های فضای مجازی و دریافت گزارش‌های مرتبط، پرونده‌ای درباره انتشار مطالب و به‌کارگیری الفاظ خارج از شأن و مغایر با موازین اخلاقی از سوی یک فرد تشکیل شد.

وی افزود: با توجه به تداوم انتشار این محتوا و بی‌توجهی به تذکرات و اخطارهای صادر شده، موضوع با هماهنگی مرجع قضایی ذی‌صلاح پیگیری شد.

موسویان گفت: دستگاه قضایی در برخورد با هرگونه هنجارشکنی، توهین، انتشار محتوای خلاف عفت عمومی و برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه با قاطعیت و در چارچوب قانون عمل می‌کند.

وی بیان کرد: رصد فضای مجازی به صورت مستمر در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار دارد و با افرادی که با انتشار محتوای مجرمانه یا هنجارشکن موجب اخلال در نظم عمومی و خدشه به ارزش‌های اخلاقی جامعه شوند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

برچسب ها: فضای مجازی ، پلیس
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