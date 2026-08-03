مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان از اجرای برنامه پایداری تأمین آب شرب شهرستان بمپور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرهاد سرگلزایی با اشاره به اینکه تأمین آب شرب شهرها و روستاهای شهرستان بمپور به طور کامل از منابع آب زیرزمینی انجام میشود، افزود: تداوم خشکسالی، افت سطح آبهای زیرزمینی و فرسودگی تأسیسات برداشت، طی سالهای اخیر موجب کاهش ظرفیت تولید آب و بروز تنش آبی در بخشهایی از شهر بمپور و تعدادی از روستاهای این شهرستان شده است.
او افزود: برای رفع این مشکل و افزایش پایداری شبکه، حفر و تجهیز چهار حلقه چاه جدید با هدف افزایش ۱۱۰ لیتر بر ثانیه به ظرفیت تأمین آب شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان ادامه داد: تاکنون دو حلقه چاه حفاری شده که یکی از آنها پس از تجهیز و اجرای ۶۰۰ متر خط انتقال، با ظرفیت ۲۰ لیتر بر ثانیه وارد مدار بهرهبرداری شده و نقش مؤثری در بهبود پایداری تأمین آب شهر بمپور، ریکپوت، شهرک قدس و روستای اسلامآباد داشته است.
سرگلزایی با بیان اینکه دومین حلقه چاه نیز در مراحل تکمیل قرار دارد، گفت: این چاه تا پایان مردادماه، پس از اجرای خط برق، نصب تجهیزات الکترومکانیکال و اجرای خط انتقال، وارد مدار بهرهبرداری خواهد شد و با تزریق ۳۰ لیتر بر ثانیه آب، بخشی از تنش آبی روستاهای شهرستان را کاهش خواهد داد.
او افزود: عملیات حفاری سومین حلقه چاه نیز با استقرار دستگاه حفاری در حال انجام است و پیشبینی میشود پس از تجهیز، در کوتاهترین زمان ممکن وارد مدار بهرهبرداری شود؛ همچنین مطالعات جانمایی چاه چهارم به پایان رسیده و این پروژه در مرحله عقد قرارداد با پیمانکار قرار دارد.
سرگلزایی با تأکید بر اینکه توسعه منابع تأمین آب به تنهایی پاسخگوی چالشهای ناشی از خشکسالی نیست، گفت: اجرای طرحهای افزایش ظرفیت تأمین آب، در کنار مدیریت مصرف و همراهی مردم، مهمترین راهکار عبور از تنش آبی و حفظ پایداری خدمات در شهرستان بمپور است.
او افزود: با وجود اجرای پروژههای متعدد برای افزایش ظرفیت تأمین آب، تداوم خشکسالی و افت سطح آبهای زیرزمینی، ضرورت اصلاح الگوی مصرف را بیش از گذشته نمایان کرده است
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان استفاده بهینه از آب، پرهیز از مصارف غیرضروری و مشارکت مردم در مدیریت مصرف را در حفظ پایداری شبکه و بهرهمندی همه مشترکان از آب شرب پایدار اعلام کرد.
منبع شرکت آب و فاضلاب استان