مردی که متهم است با ضربات متعدد چاقو، قیچی و شیشه قلیان، همسرش را تا یک قدمی مرگ کشانده، در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  اواخر سال ۱۴۰۳ گزارش یک درگیری خونین به مأموران اورژانس و پلیس اعلام شد. با حضور امدادگران و مأموران و بررسی‌های اولیه، زن ۳۸ ساله‌ای که بشدت دچار جراحت شده بود به بیمارستان منتقل شد و همسرش نادر ۴۳ ساله به عنوان ضارب در محل دستگیر شد.

نادر در تحقیقات اولیه اعتراف کرد که به خاطر اختلاف با همسرش او را مورد جراحت قرار داده بود.

پس از چند روز زن جوان به طرز معجزه‌آسایی زنده ماند و بعد از بهبودی نسبی ترخیص شد. وی بلافاصله دو شکایت علیه همسرش ثبت کرد؛ او ابتدا درخواست طلاق داد و سپس دادخواستی برای اشد مجازات و دیه مطرح کرد. پرونده طلاق برای رسیدگی به دادگاه خانواده ارسال و پرونده دوم نیز به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
 
در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه شاکی به جایگاه رفت و در شرح ماجرا گفت: «ما دو دختر ۸ و ۳ ساله داریم. شوهرم خیاط بود و از چند ماه قبل بیکار شده بود. روز‌ها تا دیروقت خواب بود و دغدغه‌ای هم نداشت. روز حادثه دختر بزرگم مدرسه بود و دختر کوچکم در اتاق بازی می‌کرد که سراغ همسرم رفتم و او را بیدار کردم. ابتدا غرولند کرد که می‌خواهد بخوابد، اما من به او اعتراض کردم که فکری به حال این زندگی بکن و دنبال کار و درآمد باش، دیگر چیزی برای خوردن نداریم، اما ناگهان نادر با عصبانیت از رختخواب بلند شد و شروع به داد و فریاد کرد و در یک لحظه از روی میز یک کارد میوه‌خوری برداشت و ضربات متعددی به بدنم زد، وقتی دسته چاقو شکست من از دستش فرار کردم، بعد سراغ شیشه قلیان رفت و با آن ضرباتی به من زد که شیشه هم شکست. بعد هم قیچی خیاطی را برداشت و ضرباتی هم با آن زد، من که فکر می‌کردم دیگر زنده نمی‌مانم از خانه فرار کردم و به خیابان دویدم. همسایه‌ها دور ما جمع شده بودند و نادر با صدای بلند می‌گفت زنم است کسی دخالت نکند. ابتدا کسی جلو نیامد، اما وقتی دیدند او مرا با مشت و لگد می‌زند او را گرفتند و به اورژانس و پلیس اطلاع دادند.»

شاکی افزود: «پس از آن من به بیمارستان منتقل شدم و به طور معجزه‌آسایی نجات پیدا کردم. حالا هم درخواست طلاق داده‌ام و هم خواستار اشد مجازات برای او و دریافت دیه هستم.»

قاضی به متهم گفت: «نمی‌خواهی از همسرت عذرخواهی و طلب بخشش کنی، شاید رضایت بدهد.»

متهم جواب داد: «نه. من کاری نکرده‌ام که بخواهم از همسرم عذرخواهی کنم.»

قاضی گفت: «باید به دست و پایش بیفتی تا شاید تو را ببخشد. تو آنقدر به همسرت ضربه زدی که باید علاوه بر دیه سنگین زندان هم بروی، به همین خاطر به نفعت است که بتوانی رضایتش را جلب کنی.»

متهم گفت: «موضوع آنطور که همسرم می‌گوید نیست، من بیکار بودم، اما مشکل مالی حادی هم نداشتیم با این حال او همیشه غر می‌زد. آن روز هم به من فحاشی کرد و من هم او را زدم. حالا هم اگر رضایت داد که حاضرم دوباره برگردم و با او زندگی کنم. اگر هم رضایت نداد دیگر با او زندگی نخواهم کرد.»

با پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

منبع: روزنامه ایران

برچسب ها: دادگاه ، درگیری خونین
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۱۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۷ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
۱۹ خط اظهارات زن بیان شده در مقابل ۵ خط اظهارات مرد، معلومه وقتی داستان از زبان یک طرف بیان بشه حق رو به اون طرف میدن
۴
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
غر زدن زن ها مثل بنزین روی آتش ریختن میمونه ، مردهای بیچاره توی این اوضاع آشفته واقعا دارن جهاد میکنن ، خواهشا خانم ها هم همراهی کنن ، کار اون مرد بسیار استباه بود
۳
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۰ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
هر کی دیگه جای این زن بود پاشم تو خونه مرد دیوانه و روانی نمیزاشت به طور معزه اسا زنده بود انوقت قاضی میگیه برید اشتی سر خونه و زندگی اقای قاضی داشته همسرشا به قصد مرگ میزده با چاقو و قیچی انوقت برگرده خودت بودی به این مرد دیوانه اعتماد میکردی دو باره برگردی واالله ما هم بودیم نمیزاشتیم برگرده تو خونه یک ادم روانی و چل
۵
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
خیلی از زنان با کمی درامد شوهرشان میسارند در این وضعیت غر زدن مدام و روزمره و پیوسته و دائم و ادامه دار زندگی را سخت تر میکند
۳
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
نبود قانون درست باعث همچین مسائلی می شود زن ها در خانه شوهر رایگان کلفتی می کنند نه حقوقی نه بیمه ای . در آخر هم مهرم حلال جانم آزاد یا بسوز و بساز .
۱۷
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۳ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
ببخشید که مردها صبح تا شب جون میکنن هرچی دارن میدن که توقعات زن که توی خونه زیر باد کولر نشسته برآورده کنن
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۱۱:۴۲ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
همسرآزاری وخشونت مقابل کودکان معصوم رفتاری که می تواند درآینده آنان تاثیر گذار باشد
۳
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۹ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
غر نزده بود این بلا سرش نمی اومده
استرس مخارج زندگی مرد رو داغون میکنه حالا بیاد خونه زن هم غر بزنه نتیجش همین میشه
خوبش کرده درس عبرتی بشه برا بقیه
۲۹
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۵ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
دقیقا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۸ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
خانه نیامده بود .وسط ظهر خواب تشریف داشتند .طبق اظهار شاکی
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