باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، در رسانه ملی گفت: متوسط پرشدگی سد‌های کشور تا تاریخ ۱۱ مرداد، حدود ۵۸ درصد است، اما این عدد برای استان تهران تنها ۲۹ درصد است. همچنین وضعیت سد دوستی به عنوان منبع اصلی تأمین آب شهر مشهد بسیار نگران‌کننده بوده و میزان پرشدگی آن به ۳ درصد رسیده است.

او با اشاره به وضعیت برخی از سد‌های مهم کشور افزود: در استان تهران، میزان پرشدگی سد لار ۷ درصد، سد طالقان ۵۴ درصد، سد لتیان ۶۵ درصد و سد ماملو ۱۴ درصد است.

بزرگ‌زاده ادامه داد: در حال حاضر ۱۲ استان کشور با کم‌بارشی مواجه هستند، اما اگر بخواهیم مناطقی را که در صدر تنش آبی قرار دارند نام ببریم، تهران، مشهد، اراک و ساوه از جمله مهم‌ترین آنها هستند. این مناطق حتی در تأمین آب شرب نیز با تنش آبی مواجه‌اند.

سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به وضعیت منابع آبی استان خراسان رضوی اظهار کرد: سد دوستی تنها ۳ درصد و سد طرق ۷ درصد پرشدگی دارند که نشان‌دهنده شرایط نامناسب منابع آبی این منطقه است.

او در ادامه با اشاره به وضعیت مناسب سد‌های برق‌آبی کشور گفت: در مقابل، زنجیره سد‌های کارون شامل گتوند، دز، شهید عباسپور، مسجدسلیمان، کارون ۳ و کارون ۴، به طور میانگین ۸۱ درصد پرشدگی دارند که آمار بسیار مطلوبی محسوب می‌شود.

بزرگ‌زاده تصریح کرد: امسال یکی از سال‌هایی است که تولید برق‌آبی کشور وضعیت بسیار خوبی دارد و به تأمین انرژی مورد نیاز کشور کمک کرده است. در همین شرایط، یکی از الطاف الهی و همچنین نتیجه مدیریت همکاران ما در بخش بهره‌برداری از سد‌ها این بوده که تا حد امکان مخازن سد‌های برق‌آبی به‌خوبی آبگیری شدند.

او افزود: سامانه‌های آبگیری به گونه‌ای مدیریت شدند که ابتدا سد‌های برق‌آبی پر شوند. برای نمونه، سد امیرکبیر که دارای نیروگاه برق‌آبی است، در وضعیت مناسبی قرار دارد، در حالی که سد ماملو که نیروگاه برق‌آبی ندارد، از میزان پرشدگی پایین‌تری برخوردار است. همچنین سد‌های دز و کارون نیز آبگیری مناسبی داشته‌اند و اکنون نتایج آن در تأمین برق کشور قابل مشاهده است.

سخنگوی صنعت آب کشور با بیان اینکه بخشی از کاهش مشکلات برق کشور نسبت به سال‌های گذشته ناشی از عملکرد نیروگاه‌های برق‌آبی است، گفت: ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی کشور حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات است، اما اهمیت این نیروگاه‌ها تنها به ظرفیت تولید آنها محدود نمی‌شود.

او خاطرنشان کرد: برق‌آبی نقش مهمی در تأمین برق ساعات اوج مصرف دارد، زیرا برخلاف بسیاری از نیروگاه‌های حرارتی، در عرض چند ثانیه وارد مدار شده و در مدت کوتاهی نیز از مدار خارج می‌شود. از این رو، در زمان‌هایی که مصرف برق به طور ناگهانی افزایش پیدا می‌کند، نیروگاه‌های برق‌آبی به سرعت وارد مدار شده و کمبود تولید را جبران می‌کنند و به همین دلیل ابزار بسیار مهمی برای مدیریت ناترازی شبکه برق کشور به شمار می‌روند.