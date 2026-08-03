در راستای ساماندهی و تعیین تکلیف آراء اجرا نشده کمیسیون‌های ماده صد در مناطق و با هدف ایجاد هماهنگی، انسجام و وحدت رویه در فرآیند اجرای احکام، سلسله نشست‌های تخصصی با محوریت اداره کل امور اجرایی ماده صد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، این نشست‌ها به ریاست تورج فرهادی مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده صد و با حضور شهرداران و معاونان شهرسازی و معماری مناطق، روسای اجرای احکام و مسئولان نظارت فنی برگزار شد و طی آن، آخرین وضعیت آراء اجرا نشده، موانع و چالش‌های موجود در مسیر اجرای احکام و راهکار‌های تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها به صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسات، بر ضرورت هم‌افزایی و تعامل موثر میان واحد‌های مرتبط، اجرای دقیق و قانون‌مند آرای کمیسیون ماده صد و اتخاذ رویه‌ای واحد در تمامی مناطق تاکید شد. همچنین مقرر شد با پیگیری مستمر و هماهنگی میان بخش‌های اجرایی، روند اجرای آرای معوق با سرعت، دقت و اثربخشی بیشتری دنبال شود.

برگزاری این نشست‌ها گامی مؤثر در جهت ارتقای هماهنگی بین مناطق، افزایش کارآمدی فرآیند اجرای احکام و تحقق مدیریت یکپارچه در رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون ماده صد به شمار می‌رود.

برچسب ها: ماده صد شهرداری ، شهرسازی
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