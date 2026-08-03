رئیس پلیس راهور هرمزگان از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در شهر بندرعباس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حیدری اظهار کرد: مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی از مقابل امامزاده سید مظفر (ع) بندرعباس آغاز شده و پس از طی مسیر در بلوار شهید چمران و مسیر کندروی ساحلی، در امامزاده شاه محمدتقی (ع) خاتمه می‌یابد.

وی افزود: به منظور تسهیل در تردد شرکت‌کنندگان و تأمین ایمنی عزاداران، محدودیت‌های ترافیکی در مسیر رفت و برگشت بلوار شهید چمران اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راهور هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: این محدودیت‌ها از ساعت ۱۵:۳۰ فردا سه‌شنبه، ۱۳ مرداد ماه، تا پایان مراسم برقرار خواهد بود و از شهروندان تقاضا می‌شود ضمن همکاری با مأموران پلیس راهور، از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

برچسب ها: اربعین ، جاماندگان ، هرمزگان ، عزاداری
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