مدیرکل روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب وزارت نیرو گفت: خدمات‌رسانی شرکت آب و فاضلاب خوزستان به زائران اربعین حسینی در پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه با تامین پایدار آب شرب، پایش مستمر کیفیت آب در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی بختی دوشنبه در جریان بازدید از مرز شلمچه گفت: همزمان با افزایش تردد زائران اربعین حسینی، شرکت آب و فاضلاب خوزستان با اجرای برنامه‌های از پیش تعیین‌شده، ظرفیت خدمات‌رسانی خود را در ۲ مرز شلمچه و چذابه افزایش داده و اقدامات گسترده‌ای را برای تامین نیازهای زیرساختی زائران و مواکب به اجرا گذاشته است.

وی اظهار کرد: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد روند خدمات‌رسانی امسال نسبت به سال گذشته با آمادگی، انسجام و هماهنگی بیشتری دنبال می‌شود و تامین پایدار آب شرب مورد نیاز زائران و مواکب بدون وقفه ادامه دارد.

مدیرکل روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: همچنین پایش مستمر کیفیت آب، کنترل شاخص‌های بهداشتی و استقرار تیم‌های عملیاتی و خودروهای آزمایشگاه سیار به‌صورت شبانه‌روزی در مرزهای شلمچه و چذابه انجام می‌شود و تاکنون گزارشی از بروز مشکل در زمینه تامین یا کیفیت آب شرب ثبت نشده است.

بختی ادامه داد: در این مدت، نیروهای امدادی و عملیاتی شرکت آب و فاضلاب خوزستان نیز به‌صورت شبانه‌روزی در محل مستقر هستند تا در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع آن اقدام کنند.

وی بیان کرد: اجرای تمهیدات پدافندی و حفظ پایداری شبکه‌های آب‌رسانی از دیگر اقداماتی است که زمینه تداوم خدمات‌رسانی بدون وقفه را فراهم کرده است.

بختی ادامه داد: مدیریت و جمع‌آوری بهداشتی فاضلاب در مواکب و بخش‌های خدماتی ۲ پایانه مرزی نیز در شرایط مطلوب در حال انجام است و مجموعه اقدامات صورت‌گرفته، بیانگر آمادگی کامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی در مرزهای استان است.

برچسب ها: آب شرب ، زائران اربعین ، مرز شلمچه
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