هشدار جدی؛ شنا در همه تأسیسات آبی ممنوع !

باشگاه خبرنگاران جوان - جواد دادویه مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به فرارسیدن فصل گرما و افزایش تمایل شهروندان به تفریح در حاشیه منابع آبی، گفت: متأسفانه با وجود هشدار‌های مکرر و نصب تابلو‌های «شنا ممنوع»، شاهد ورود برخی افراد به تأسیسات آبی هستیم که این اقدام، علاوه بر تخلف بودن، تهدیدی جدی برای جان شهروندان محسوب می‌شود.

او افزود: تأسیسات آبی، به‌ویژه دریاچه سد‌ها و آب‌بندان‌ها، برای مقاصد فنی مانند ذخیره‌سازی و انتقال آب کشاورزی ساخته شده‌اند و از نظر شرایط فنی، محیطی به‌شدت خطرناک برای شنا هستند.

دادویه با تبیین دلایل فنی این ممنوعیت، گفت: غالب این تأسیسات به‌دلیل تجمع رسوبات در کف، جریان‌های زیرسطحی شدید و وجود سازه‌های پنهان در زیر آب، برای شناگران بسیار فریبنده و خطرناک هستند. ورود افراد به این محیط‌ها می‌تواند منجر به گیر افتادن در رسوبات یا برخورد با سازه‌های مستتر در آب شود که در چنین شرایطی، امکان نجات‌بخشی بسیار پایین است.

مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به انتشار فیلم‌هایی در فضای مجازی از شنای افراد در این قبیل تأسیسات طی روز‌های اخیر، افزود: انتشار این تصاویر نگران‌کننده است. ما وظیفه داریم برای حفظ جان شهروندان، با هرگونه اقدام غیرقانونی که سلامت عمومی را به خطر می‌اندازد، برخورد کنیم. در همین راستا، اکیپ‌های گشت و نظارت شرکت آب منطقه‌ای در صورت مشاهده افراد در حال شنا، برخورد قانونی لازم را انجام خواهند داد.

او همچنین با تأکید بر این‌که این هشدار‌ها محدود به شرایط جوی خاص نیست، گفت: با توجه به قرار داشتن در فصل کشاورزی و رهاسازی آب سد‌ها برای کشتزارها، شدت جریان آب در کانال‌ها و رودخانه‌ها به‌طور ناگهانی تغییر می‌کند و این نوسانات، خطر غرق‌شدگی را برای شناگران افزایش می‌دهد.

دادویه افزود: از هم‌وطنان و مسافران عزیز تقاضا داریم به‌هیچ‌وجه رودخانه‌ها، دریاچه سد‌ها و تأسیسات آبی را برای تفریح و شنا انتخاب نکنند. حتی شناگران حرفه‌ای نیز به‌دلیل ناآشنا بودن با توپوگرافی بستر این مخازن، در معرض خطر مرگ قرار دارند. خواهشمندیم هشدار‌ها را جدی بگیرند تا شاهد حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر نباشیم.

منبع:آب منطقه ای مازندران