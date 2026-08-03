باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی باوقار زعیمی اظهار کرد: در راستای توسعه عدالت آموزشی و رفع کمبودهای فضاهای آموزشی، ۱۳۳ پروژه شامل مدرسه، سالن ورزشی و سایر فضاهای آموزشی در قالب ۴۵۴ کلاس درس در مناطق مختلف استان آماده بهرهبرداری شده است.
وی افزود: این فضاهای آموزشی با زیربنای بیش از ۴۶ هزار مترمربع، از هفته دولت تا مهرماه سال جاری به بهرهبرداری میرسد و در اختیار دانشآموزان قرار خواهد گرفت.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان با تأکید بر نقش کلیدی خیرین در پیشرفت پروژههای عمرانی آموزش و پرورش، خاطرنشان کرد: کسب جایگاه برتر هرمزگان در نهضت مدرسهسازی و معماری آموزشی در سطح کشور، مرهون حمایتهای بیدریغ و همراهی خیرین مدرسهساز است.
باوقار زعیمی کسب مقام برتر کشوری این ادارهکل در حوزههای فنی و مشارکتهای مردمی را نتیجه همدلی میان خیرین و مجموعه نوسازی مدارس دانست و گفت: هر مدرسهای که با همت خیرین و دولت احداث میشود، نماد عینی همکاری و همدلی برای ساختن آیندهای روشن و شکوفا برای فرزندان این سرزمین است.
وی ابراز امیدواری کرد با تداوم این مسیر، زیرساختهای آموزشی در تمامی نقاط استان بیش از پیش ارتقا یابد.
منبع: ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان