معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف انرژی یک ضرورت راهبردی است، از ابلاغ و اجرای «شیوه‌نامه مدیریت و بهینه‌سازی حامل‌های انرژی» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمود رضایی کوچی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در چهارمین جلسه کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان، ضمن تأکید بر لزوم هوشمندسازی و پایش دقیق منابع، از عملیاتی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی مدیریت، پایش و بهینه‌سازی مصرف آب و حامل‌های انرژی به عنوان نقشه راه استان در مدیریت پایدار انرژی خبر داد.

او با اشاره به ضرورت حرکت به سمت تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده‌کاوی و داشبورد‌های مدیریتی، اظهار کرد: مدیریت مصرف انرژی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی است. ما باید با بهره‌گیری از سیستم‌های نوین پایش و دریافت بازخورد‌های دقیق از جامعه، فرآیند تصمیم‌گیری در این حوزه را از حالت سنتی خارج کرده و به سمت مدیریت هوشمند و دقیق حرکت دهیم.

معاون عمرانی استانداری فارس با اشاره به ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری در خصوص مدیریت حامل‌های انرژی، افزود: این شیوه‌نامه، ساختارِ دقیق و یکپارچه‌ای را برای دستگاه‌های مختلف تعریف کرده است که از تعاریف پایه شروع شده و تا مدیریت تجهیزات سرمایشی و گرمایشی ادارات، فرهنگ‌سازی عمومی و بهینه‌سازی مصرف سوخت را در بر می‌گیرد. انتظار ما این است که تمام دستگاه‌ها، اعم از برق، گاز، آب و سایر تولیدکنندگان، با رویکردی هم‌افزا و نه جزیره‌ای، این پروتکل را به عنوان میثاق‌نامه مدیریت انرژی در دستور کار قرار دهند.

او، بر اهمیتِ «هم‌افزایی دستگاهی» تأکید کرد و گفت: مدیریت انرژی در استان نباید به صورت پراکنده باشد. تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند پیش از حضور در جلسات کارگروه، گزارش‌های پایش خود را با سایر دستگاه‌های مرتبط هم‌راستا کنند تا خروجی تصمیمات، عملیاتی و قابل‌اجرا باشد. بازخوردگیری از مردم و جامعه هدف، حلقه مفقوده پایش‌های قبلی بود که در شیوه‌نامه جدید به عنوان یک رکن اساسی در نظر گرفته شده است.

رضایی کوچی در پایان با ابراز رضایت از روند اجرایی طرح‌ها در حوزه‌های زیرساختی استان، خاطرنشان کرد: با اجرای دقیق این شیوه‌نامه، نه تنها شاهد کاهش هدررفت انرژی در بخش اداری و عمومی خواهیم بود، بلکه با تکیه بر اطلاعات دقیق، نقاط بحرانی شناسایی و مدیریت خواهند شد. عزم استانداری فارس بر این است که با بهره‌گیری از توان علمی دستگاه‌ها و همراهی مردم، الگویی موفق در پایداری انرژی ارائه دهیم.

در این جلسه، مدیران کل دستگاه‌های مرتبط، گزارش‌های خود را در خصوص وضعیت کنونی و برنامه‌های عملیاتی برای اجرای شیوه‌نامه ابلاغی ارائه کردند و مقرر شد در جلسات آتی، روند پیشرفت شاخص‌های عملکردی به صورت مستمر و جداگانه پایش شود.

منبع: استانداری فارس

برچسب ها: مدیریت سنتی ، انرژی ، هوشمندسازی ، معاون عمرانی ، استانداری فارس
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