باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خاویر میلی، رئیس جمهور آرژانتین، پس از آنکه ویکتوریا ویلاروئل، معاونش، او را به «پخش مزخرفات و یاوه‌گویی» و زیر سوال بردن سلامت روانش متهم کرد، در پاسخ به او بر دستاورد‌های اقتصادی دولتش تمرکز کرد.

مایلی در مصاحبه‌ای با روزنامه‌نگار لویی ماخول، از پاسخ به حملات شخصی خودداری و ادعا کرد: «من در مورد افراد بحث نمی‌کنم و در مورد مغالطات شخصی‌سازی هم بحث نمی‌کنم.» او مدعی شد که هر کسی که در طول تاریخ دنیا را تغییر داده، دیوانه توصیف شده است.

رئیس جمهور آرژانتین در این مصاحبه تاکید کرد که «تفاوت بین یک نابغه و یک دیوانه، نتایج آن است».

ویلارول پنجشنبه گذشته در شدیدترین انتقاد از سوی مقامات تاکنون، نگرانی خود را در مورد ترویج «آزار و اذیت‌های خیالی» توسط رئیس جمهور در داخل و خارج از آرژانتین ابراز کرده بود.

منبع: آر تی