باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ اکبرپور رئیس اداره دیسپچ اورژانس آذربایجان غربی، با تشریح جزئیات عملکرد این مرکز در ماه گذشته اظهار داشت: در تیرماه، مجموعاً ۴۹ هزار و ۷۵۴ تماس با مرکز پیام ۱۱۵ برقرار شد که متأسفانه ۱۲ هزار و ۴۹۷ تماس شامل ۶ هزار و ۴۱۹ مورد مزاحمت تلفنی و ۶ هزار و ۷۸ مورد غیر اورژانسی توان عملیاتی مرکز را درگیر کرد.

وی افزود: با وجود حجم بالای تماس‌ها، تیم‌های عملیاتی اورژانس در این ماه ۱۲ هزار و ۶۲ مأموریت را به انجام رساندند و به ۱۰ هزار و ۳۷۷ نفر از مددجویان خدمات درمانی لازم را ارائه کردند.

آمار مأموریت‌ها نشان می‌دهد از مجموع افراد دریافت‌کننده خدمت، ۳ هزار و ۱۱۴ نفر مربوط به حوادث ترافیکی و ۷ هزار و ۲۶۳ نفر مربوط به حوادث غیرترافیکی بوده‌اند.

همچنین، اورژانس استان در این مدت مدیریت یک هزار و ۱۰۴ مأموریت درمان در محل؛ ۶ هزار و ۸۳۸ مأموریت منجر به انتقال بیمار به مراکز درمانی؛ ۹۴۸ مأموریت توسط موتورلانس برای افزایش سرعت دسترسی و ۳۵ مأموریت از طریق اتوبوس آمبولانس برای تقویت پوشش درمانی انجام داده است.

رضازاده: اعداد، روایتگر ایثارگری هستند

فرزین رضازاده رئیس اورژانس آذربایجان غربی، با اشاره به حجم بالای فعالیت‌ها، تعهد نیروهای اورژانس را ستود و تأکید کرد: اعداد و ارقامی که در گزارش‌های ماهانه می‌بینیم، فراتر از آمار، روایتگر یک مأموریت مداوم برای صیانت از جان انسان‌هاست.

وی حضور کارشناسان اورژانس در بیش از ۱۲ هزار مأموریت و در لحظات حیاتی را نشان‌دهنده روحیه ایثارگری و آمادگی بی‌وقفه دانست و افزود: هر مأموریت، یک فرصت برای نجات زندگی است و ما متعهدیم که با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های ناوگان، از موتورلانس‌ها گرفته تا اتوبوس آمبولانس‌ها، فرآیند ارائه خدمات را با بالاترین سطح استانداردهای علمی به مردم شریف استان برسانیم.