با ۵۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی شهرستان قائم‌شهر برخورد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - معصومه صفری اوریمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائم‌شهر از برخورد با ۵۲ مورد عملیات تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی این شهرستان خبر داد و گفت: در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیرقانونی، از ادامه عملیات تغییر کاربری به مساحت چهار هزار و ۹۴۵ مترمربع شامل احداث بنا، استخر، محوطه‌سازی، سکو، آلاچیق و دیوارکشی جلوگیری شد.

او افزود: حفاظت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت جهاد کشاورزی است؛ چراکه این اراضی سرمایه‌ای ملی و بستر اصلی تأمین امنیت غذایی کشور به شمار می‌روند. از این‌رو، یگان حفاظت اراضی و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی اراضی زراعی و باغی شهرستان را پایش و رصد کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مطابق ضوابط و مقررات قانونی اقدام می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر با اشاره به جزئیات این اقدامات، گفت: عملیات متوقف‌شده شامل ۵۲ مورد احداث بنا به مساحت دو هزار و ۷۵۶ مترمربع، سه مورد احداث استخر به مساحت ۸۵ مترمربع، هفت مورد محوطه‌سازی به مساحت دو هزار و ۶۲ مترمربع، سه مورد احداث سکو و آلاچیق به مساحت ۴۲ مترمربع و همچنین ۱۶ مورد دیوارکشی به طول یک هزار و ۹۸۳ متر بوده است که با حضور به‌موقع کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط از ادامه عملیات جلوگیری شد.

او با تأکید بر اینکه هرگونه ساخت‌وساز، دیوارکشی، محوطه‌سازی، احداث استخر یا هر نوع تغییر کاربری در اراضی کشاورزی بدون دریافت مجوز قانونی، تخلف محسوب می‌شود، افزود: مدیریت جهاد کشاورزی با هرگونه تجاوز به اراضی زراعی و باغی و تخریب ظرفیت تولید این اراضی، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

برچسب ها: تغییر کاربری غیرمجاز ، قلع و قمع
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