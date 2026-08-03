باشگاه خبرنگاران جوان - مهرداد حسن‌زاده با اشاره به هشدار سطح نارنجی شماره ۶ اداره‌کل هواشناسی استان اظهار کرد: سامانه پیش‌رو با وزش بادهای گرم و خشک، کاهش رطوبت نسبی و احتمال وقوع گردوغبار، به‌ویژه در مناطق شرقی استان همراه خواهد بود.

وی با بیان اینکه دمای هوا در مناطق شرقی استان ممکن است به آستانه ۵۰ درجه سانتی‌گراد برسد، از تمامی دستگاه‌های اجرایی خواست تمهیدات لازم را برای مدیریت شرایط و پیشگیری از خسارات احتمالی اتخاذ کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان ضمن تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های مسئول، به شهروندان توصیه کرد: با توجه به افزایش محسوس دما، ضمن مدیریت بهینه مصرف آب و برق، از ترددهای غیرضروری در ساعات اوج گرما پرهیز کنند و هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.

منبع خبر :اداره‌کل روابط‌عمومی استانداری هرمزگان