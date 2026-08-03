فرمانده انتظامی هندیجان از توقیف ۱۴ دستگاه انواع خودروی باری و سواری حامل مقدار ۲۲ هزار لیتر سوخت گازوئیل خارج از شبکه توزیع در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ فرج سودانی گفت: در اجرای طرح برخورد با قاچاق سوخت، ماموران پلیس امنیت اقتصادی با همکاری عوامل کلانتری ۱۱ ، پاسگاه چم خلف و پاسگاه سویره در محورهای مواصلاتی شهرستان تعداد ۱۴ دستگاه خودرو را توقیف کردند.

وي افزود: در بازرسی از اين خودروها مقدار ۲۲ هزار ليتر گازوئيل قاچاق خارج از شبکه توزيع در قالب مَشک مایعات در داخل خودروها جاسازی کشف شد که در این رابطه ۱۴ نفر دستگير و به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان ضمن اشاره به ارزش ریالی سوخت مکشوفه به میزان ۱۲ میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال خاطرنشان کرد : طرح برخورد با قاچاق در دستور كار پليس می‌باشد و افرادی كه بخواهند به صورت غيرقانونی اقدام به قاچاق سوخت نمايند با برخورد قاطع پليس روبرو خواهند شد.

کشف ۱۴۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در باوی

سرهنگ ستاد حسن شیخی سعید فرمانده انتظامی شهرستان باوی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای مبارزه جدی با پدیده قاچاق سوخت، ماموران کلانتری ۳۲ شیبان با انجام اقدامات اطلاعاتی، موفق به شناسایی یک دستگاه خودرو نیسان که دارای بار قاچاق سوخت می‌باشد، شدند.

وی افزود: پس از توقیف خودروی نیسان و در بازرسی از آن مقدار ۱۴۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق که کارشناسان ارزش آن را یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، کشف شد .

سرهنگ شیخی سعید با اشاره به اینکه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده راهی مرجع قانونی شد ،گفت : سوخت های کشف شده به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان منتقل شد .

منبع: پلیس خوزستان