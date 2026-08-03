باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ قربانی مزار جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی در خصوص محدودیت‌های ترافیکی پیاده روی جاماندگان اربعین در بیرجند گفت: مراسم پیاده روی روز اربعین سیدالشهدا (ع) در بیرجند از میدان آزادی به سمت آستان مبارک شهدای باقریه برگزار خواهد شد.

او افزود: با عنایت به اینکه از امشب موکب داران نسبت به برپایی موکب در مسیر اقدام می‌نمایند به جهت حفظ ایمنی عبور و مرور، از ساعت ۲۲ ممنوعیت تردد از تقاطع مسافر تا میدان آزادی اعمال و مسیر جایگزین برای تردد بلوار شهید رجایی خواهد بود.

سرهنگ قربانی مزار ادامه داد: از ساعت ۷ صبح روز اربعین تا پایان مراسم، مسیر میدان آزادی تا تقاطع مسافر محدودیت تردد خواهد داشت.

منبع: خبرگزاری پلیس