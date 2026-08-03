شهرداری شیراز با استقرار تیم‌های عملیاتی و پشتیبانی در سه محور راهبردی شیراز، مرز شلمچه و کربلای معلی، با رویکرد «مدیریت یکپارچه»، عملیات خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی را در بستری از امنیت، نظارت هوشمند و اطلاع‌رسانی مستمر کلید زده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - ستاد اربعین شهرداری شیراز با هدف ارائه خدمت بی‌منت، فعالیت‌های خود را در سه حوزه کلان‌شهر شیراز، مرز شلمچه و کربلای معلی همزمان آغاز کرده است.

در این عملیات گسترده، نیرو‌های اجرایی در حوزه‌های خدمات شهری، حمل‌ونقل، آتش‌نشانی و پشتیبانی، با محوریت موکب حضرت احمد بن موسی (ع) - شاهچراغ (ع)، به‌صورت شبانه‌روزی به زائران خدمات ارائه می‌دهند.

احمد جعفرپور، مسئول اجرایی موکب، این حضور را جلوه‌ای از همدلی و روحیه جهادی خانواده بزرگ شهرداری شیراز دانست که بر پایه برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و هماهنگی میان کمیته‌های تخصصی شکل گرفته است.

نظارت هوشمند و ارتقای کیفیت

کمیته بازرسی و ارزیابی عملکرد ستاد اربعین شهرداری شیراز، با تمرکز بر «نظارت هوشمندانه»، نقشی کلیدی در حفظ استاندارد‌ها ایفا می‌کند.

اصغر سروی، رئیس این کمیته، با بیان اینکه نظارت دقیق، ضامن کیفیت خدمات و تکریم زائران است، تأکید کرد: تمامی گذرگاه‌های مرزی و محور‌های مواصلاتی توسط تیم‌های بازرسی رصد می‌شود تا علاوه بر شناسایی ظرفیت‌های بهبود، از حقوق زائران صیانت شود. این سازوکار ارزیابانه، بستری پایدار برای رفع خلل‌های احتمالی و ارائه خدمات مطلوب ایجاد کرده است.

امنیت؛ زیرساخت اصلی خدمت

در کنار بخش‌های خدماتی، کمیته امنیتی و انتظامی ستاد اربعین نیز با اولویت‌بندی راهبرد‌های حفاظتی، حفظ آرامش زائران را در کانون مأموریت‌های خود قرار داده است.

امیر عوض‌پور، رئیس این کمیته، با اشاره به تعامل مستمر با سایر دستگاه‌های مسئول تصریح کرد: امنیت زائران برای مجموعه شهرداری، فراتر از یک وظیفه اداری، امانتی ارزشمند است.

او تأکید کرد: با برقراری نظم و پیش‌بینی مخاطرات احتمالی، محیطی امن فراهم شده است تا سایر کمیته‌های تخصصی بتوانند مأموریت‌های خود را با بالاترین سطح کیفیت انجام دهند.

روایت صادقانه از مسیر عشق

در سوی دیگر این حماسه، کمیته روابط عمومی و اطلاع‌رسانی با حضور میدانی در این سه محور، وظیفه مستندسازی و بازتاب لحظه‌به‌لحظه خدمت‌رسانی را بر عهده دارد. تیم‌های رسانه‌ای با تولید اخبار، گزارش، عکس، فیلم و روایت‌های میدانی، تلاش دارند تا جلوه‌ای شفاف از ایثار خادمان را به تصویر بکشند.

مجتبی حاضری، مسئول کمیته روابط عمومی موکب در مرز شلمچه، روایتگری صحیح را مکمل خدمت دانست و تأکید کرد: انعکاس این تلاش‌ها، ضمن ایجاد پیوند میان میدان عمل و فضای عمومی، فرهنگ خدمت بی‌منت را ترویج داده و حافظه تصویری ارزشمندی از همبستگی در اربعین حسینی ثبت می‌کند.

این هم‌افزایی میان کمیته‌های تخصصی، از تأمین امنیت تا نظارت کیفی و روایت‌گری میدانی، نشان از انسجام تشکیلاتی شهرداری شیراز دارد که از شیراز آغاز شده و تا عمق خاک عراق، همراه زائران اباعبدالله الحسین (ع) تداوم یافته است.

برچسب ها: مثلث ، خدمت ، شهرداری شیراز ، کربلا ، امنیت
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