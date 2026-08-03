عملیات نمونه‌گیری برداشت برنج از مزرعه الگویی یک هکتاری در بابلسر انجام شد و این مزرعه رقم طارم، عملکردی بیش از هفت تن در هکتار به ثبت رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سید جعفر نصیری سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر گفت: به‌منظور ارزیابی عملکرد مزارع الگویی برنج و بررسی نتایج اجرای توصیه‌های فنی، عملیات نمونه‌گیری برداشت برنج از مزرعه نمونه یک هکتاری در روستای ولیکرودپشت انجام شد.

او افزود: نتایج نمونه‌گیری نشان داد این مزرعه که به کشت رقم محلی طارم اختصاص دارد، با اجرای صحیح توصیه‌های فنی و مدیریت مناسب مزرعه، به عملکردی بیش از ۷ تن در هکتار دست یافته است.

نصیری گفت: دستیابی به عملکرد مطلوب در مزارع الگویی، بیانگر نقش مؤثر رعایت اصول فنی، مدیریت صحیح تغذیه گیاهی، کنترل به‌موقع آفات و بیماری‌ها و بهره‌گیری از یافته‌های تحقیقاتی در افزایش تولید است. توسعه این الگو‌ها و انتقال تجربیات موفق به سایر شالیکاران، گامی مؤثر در ارتقای بهره‌وری، افزایش درآمد کشاورزان و تحقق امنیت غذایی کشور خواهد بود.

برچسب ها: تولید برنج ، برداشت برنج
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