باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید جعفر نصیری سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر گفت: به‌منظور ارزیابی عملکرد مزارع الگویی برنج و بررسی نتایج اجرای توصیه‌های فنی، عملیات نمونه‌گیری برداشت برنج از مزرعه نمونه یک هکتاری در روستای ولیکرودپشت انجام شد.

او افزود: نتایج نمونه‌گیری نشان داد این مزرعه که به کشت رقم محلی طارم اختصاص دارد، با اجرای صحیح توصیه‌های فنی و مدیریت مناسب مزرعه، به عملکردی بیش از ۷ تن در هکتار دست یافته است.

نصیری گفت: دستیابی به عملکرد مطلوب در مزارع الگویی، بیانگر نقش مؤثر رعایت اصول فنی، مدیریت صحیح تغذیه گیاهی، کنترل به‌موقع آفات و بیماری‌ها و بهره‌گیری از یافته‌های تحقیقاتی در افزایش تولید است. توسعه این الگو‌ها و انتقال تجربیات موفق به سایر شالیکاران، گامی مؤثر در ارتقای بهره‌وری، افزایش درآمد کشاورزان و تحقق امنیت غذایی کشور خواهد بود.