معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بیش از ۲۶۲ هزار کودک ۵ تا ۵۹ ماهه مبتلا به سوءتغذیه، در مرحله پنجم مشمول اعتبار خرید سبدغذایی رایگان شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «یعقوب اندایش» با اعلام این خبر گفت: با عنایت به دستور رئیس‌جمهور و تأکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی‌بر رفع فقر در کشور و در راستای تحقق بخشی از وعده‌های دولت چهاردهم، سرپرستان خانوار بیش از ۲۶۲ هزار کودک زیر ۵ سال مبتلا به سوء تغذیه که به مراکز بهداشتی سراسر کشور مراجعه کرده‌اند، از تاریخ ۱۲ مرداد ماه اعتبار خرید سبدغذایی رایگان را در بستر طرح کالابرگ الکترونیکی دریافت می‌کنند.

وی افزود: خوشبختانه از سال ۱۴۰۲ تاکنون در ۳۴ مرحله این طرح مستمر اجراء شده و در سال جاری نیز تداوم دارد که مرحله سی و پنچم به عنوان پنجمین مرحله اجرای این طرح در سال ۱۴۰۵ است.

اندایش با بیان این که برنامه امنیت غذایی کودکان، جزء برنامه‌های محوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، یادآور شد: زمان تشکیل نطفه تا قبل از پایان ۵ سالگی (که بیش از ۹۰ درصد مغز کودک در همین زمان شکل می‌گیرد) فرصت طلایی حمایت از کودکان است و چنانچه سوء‌تغذیه در این زمان طلایی حل نشود موجب ایجاد آسیب جدی به مغز، معلولیت و تدوام چرخه فقر و فقر بین‌نسلی می‌شود.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: طی چند سال اخیر، ضرورت این مهم بیش از گذشته برجسته شده و مداخله فوری دولت را به منظور کاهش سوءتغذیه این کودکان ضروری کرده است.

اندایش گفت: خوشبختانه تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای این طرح در سال ۱۴۰۵ از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور پیش‌بینی و تخصیص داده شده است؛ در همین راستا، مقرر شد اعتبار خرید رایگان سبدغذایی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ازای هر کودک، در اختیار سرپرست خانوار دارای کودک مبتلا به سوءتغذیه زیر ۵ سال، قرار گیرد.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نحوه شناسایی کودکان واجد شرایط این طرح افزود: کودکان یادشده از طریق پایش شاخص‌های تن‌سنجی کودک (اندازه‌گیری وزن و قد و مقایسه با منحنی‌های رشد) در پایگاه‌ها و خانه‌های بهداشت به منظور کاهش سوءتغذیه (لاغری، کم‌وزنی وکوتاه‌قدی) شناسایی شده و پس از جمع‌بندی داده‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، اطلاعات مورد نیاز توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت استحقاق‌سنجی (از طریق آزمون وسع و مبتنی‌بر داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان) ارسال می‌شود که در این مرحله با توجه به به‌روز‌رسانی‌های انجام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی، جمعیت کودکان بازه سنی ۵ تا ۵۹ ماه مشمول طرح به ۲۶۲ هزار نفر رسیده است.

وی درباره نحوه پرداخت سرانه اعتبار خرید سبدغذایی کودکان که در حساب سرپرست خانوار از طریق طرح کالابرگ الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: خوشبختانه در این مرحله به‌رغم افزایش تعداد کودکان مشمول، مبلغ سرانه هر کودک نیز، رشد ۵۰ درصدی داشته است که در این مرحله، برای تعداد ۲۱۶ هزار و ۸۹۲ کودک دارای سوءتغذیه در خانوار‌های بسیار نیازمند با وسع اقتصادی پایین، مبلغ ۲۰ میلیون ریال و برای ۴۶ هزار و ۴۶ کودک دارای سوءتغذیه در خانوار‌های نیازمند با وسع اقتصادی متوسط، مبلغ ۱۲ میلیون ریال برای تأمین سبدغذایی مشتمل بر اقلام مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی، از طریق شبکه ملی اعتبار و شماره‌ملی سرپرست خانوار کارسازی (شارژ) شده که اقلام سبد تعیین‌شده در کلیه فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ الکترونیکی در دسترس خانوار قرار داشته و قابل خریداری است.

وی تاکید کرد: درضمن، هر خانوار می‌تواند طی مهلت یک ماهه از تاریخ اعتبار تخصیص یافته برای خرید اقلام مشخص شده اقدام کند.

اندایش گفت: امیدوارم با اجرای این برنامه شاهد کاهش سوءتغذیه کودکان و همچنین ارتقای امنیت غذایی و افزایش کیفیت خدمات مشاوره تغذیه به مادران از طریق کارشناسان تغذیه در مراکز خدمات جامع سلامت و نیز ارتقای سطح آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در زمینه الگوی تغذیه صحیح و رشد کودکان باشیم.

وی تاکید کرد: خانوار‌های با وسع پایین که فکر می‌کنند کودکشان دچار سوءتغذیه است باید به خانه بهداشت محل سکونت مراجعه کنند تا بعد از پایش وزن، قد و توده بدنی اگر در هر کدام مشکلی داشتند در سامانه وزارت بهداشت ثبت و برای دوره‌های بعدی مشمول طرح شوند.