در نخستین جلسه هیأت رئیسه فدراسیون ورزش‌های آبی در دوره جدید، از پاداش‌های میلیاردی برای مدال‌آوران مسابقات آسیایی ناگویا و بررسی روند آماده‌سازی کاروان اعزامی خبر داده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- نخستین نشست هیأت رئیسه فدراسیون ورزش‌های آبی در دوره جدید ریاست محسن رضوانی برگزار شد. در این نشست سیروس طاهریان، شهرناز ورنوس، محمد بیداریان، یاسر جعفری، حمید اسکندریون، مرتضی محسنی، پیمان گرامی، یعقوب کشاورز، آزیتا کمالی و محمد صالحی حضور داشتند.

در این جلسه، سیروس طاهریان و شهرناز ورنوس به عنوان سرپرستان نواب رئیس و محمد صالحی به عنوان سرپرست خزانه‌داری حضور داشتند. قرار است درباره این مسئولیت‌ها در مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون که شهریورماه برگزار می‌شود، رأی‌گیری انجام شود.

محمد بیداریان، سرپرست دبیری فدراسیون ورزش‌های آبی، با اشاره به محور‌های این نشست اظهار کرد: گزارشی از عملکرد فدراسیون در ماه‌های اخیر در بخش‌های آموزشی، قهرمانی و همگانی ارائه شد و اعضای هیأت رئیسه نیز دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را مطرح کردند.

وی درباره بازی‌های آسیایی ناگویا نیز گفت: بر اساس مصوبه هیأت رئیسه، برای مدال‌آوران این رقابت‌ها پاداش چهار میلیارد تومانی برای مدال طلا، دو میلیارد تومان برای مدال نقره و یک میلیارد تومان برای مدال برنز در نظر گرفته شد. همچنین شناگران و شیرجه‌رو‌هایی که موفق به صعود به فینال مسابقات شوند، ۲۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت خواهند کرد.

بیداریان همچنین از بررسی عملکرد کاروان ورزش‌های آبی ایران در دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی رده‌های سنی آسیا خبر داد و گفت: اعضای هیأت رئیسه از عملکرد تیم ملی شنا که موفق به کسب ۹ مدال رنگارنگ شد، ابراز رضایت کردند.

سرپرست دبیری فدراسیون افزود: در ادامه نشست، روند آماده‌سازی ملی‌پوشان اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا در رشته‌های شنا، شیرجه و واترپلو مورد بررسی قرار گرفت و اردوی آماده‌سازی تیم ملی واترپلو در روسیه نیز از سوی اعضا مثبت ارزیابی شد.

برچسب ها: ورزش های آبی ، وزارت ورزش و جوانان
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